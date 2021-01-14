Ян прокомментировал готовность Макгрегора и Порье в предстоящем бою
- Reuters
«Макгрегор прямо замотивирован. Смотришь на него и видишь, что заряжен. За Порье тоже наблюдал. Положительный парень, у него аккуратный стиль подготовки. Может, даже слишком. Посмотрим, каким будет бой», — сказал Ян во время прямого эфира в своём Instagram.
Спортсмены будут драться на турнире UFC 257, который состоится 24 января на «Бойцовском острове».
Ранее был опубликован проморолик к бою Макгрегора с Порье на UFC 257.