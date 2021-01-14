Ян прокомментировал готовность Макгрегора и Порье в предстоящем бою

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян высказался о настрое и готовности экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора и американца Дастина Порье перед их очным поединком.
Ян прокомментировал готовность Макгрегора и Порье в предстоящем бою
  • Reuters

«Макгрегор прямо замотивирован. Смотришь на него и видишь, что заряжен. За Порье тоже наблюдал. Положительный парень, у него аккуратный стиль подготовки. Может, даже слишком. Посмотрим, каким будет бой», — сказал Ян во время прямого эфира в своём Instagram

Спортсмены будут драться на турнире UFC 257, который состоится 24 января на «Бойцовском острове».

Ранее был опубликован проморолик к бою Макгрегора с Порье на UFC 257. 

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