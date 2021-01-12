Опубликован проморолик к бою Макгрегора с Порье на UFC 257
- Reuters
Видео опубликовано в Twitter-аккаунте промоушена.
Поединок Макгрегора и Порье пройдёт 23 января на UFC 257. Первый бой между ними состоялся в 2014 году и завершился победой ирландца нокаутом.
В послужном списке Макгрегора 22 победы и четыре поражения. На счету Порье 26 побед и шесть поражений.
Ранее Макгрегор пообещал нокаутировать Порье за 60 секунд.
Under two weeks! The wait is almost over 🍿— UFC (@ufc) January 11, 2021
[ #UFC257 Countdown | Sunday on ESPNNews ] pic.twitter.com/emC0N2QVpP