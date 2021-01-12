Опубликован проморолик к бою Макгрегора с Порье на UFC 257

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) выложил очередной проморолик к поединку между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте промоушена.

Поединок Макгрегора и Порье пройдёт 23 января на UFC 257. Первый бой между ними состоялся в 2014 году и завершился победой ирландца нокаутом.

В послужном списке Макгрегора 22 победы и четыре поражения. На счету Порье 26 побед и шесть поражений.

Ранее Макгрегор пообещал нокаутировать Порье за 60 секунд.