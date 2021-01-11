Макгрегор пообещал нокаутировать Порье за 60 секунд

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от поединка с Дастином Порье.

«Мне нравится Дастин. Я считаю, что он хороший боец, даже великий. Но всё ещё уровнем ниже меня. Я вырублю его за 60 секунд», — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.

В послужном списке Макгрегора 22 победы и четыре поражения. На счету Порье 26 побед и шесть поражений.

Поединок Макгрегора и Порье пройдёт 23 января на UFC 257. Первый бой между ними состоялся в 2014 году и завершился победой ирландца нокаутом.

Ранее Дана Уайт заявил, что Макгрегор подерётся за титул Нурмагомедова в случае победы над Порье.