Макгрегор пообещал нокаутировать Порье за 60 секунд

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от поединка с Дастином Порье.

«Мне нравится Дастин. Я считаю, что он хороший боец, даже великий. Но всё ещё уровнем ниже меня. Я вырублю его за 60 секунд», — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.

В послужном списке Макгрегора 22 победы и четыре поражения. На счету Порье 26 побед и шесть поражений.

Поединок Макгрегора и Порье пройдёт 23 января на UFC 257. Первый бой между ними состоялся в 2014 году и завершился победой ирландца нокаутом.

Ранее Дана Уайт заявил, что Макгрегор подерётся за титул Нурмагомедова в случае победы над Порье.

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