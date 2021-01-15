Боец ММА предположил тему беседы Нурмагомедова и Уайта

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Российский боец ММА Тимур Нагибин считает, что глава UFC Дана Уайт не сможет уговорить чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова вернуться в октагон.
Боец ММА предположил тему беседы Нурмагомедова и Уайта
  • globallookpress.com

Спортсмен выразил мнение, что его соотечественник вряд ли захочет вернуться.

«Скорее всего, они будут разговаривать о подписании чемпионов Eagles FC в UFC. Возможно, что это будет главной темой общения», — приводит слова Нагибина «Чемпионат».

Боец также усомнился в целесообразности повторной встречи Нурмагомедова с Конором Макгрегором. Нагибин согласен, что такой бой соберёт солидную кассу, но со спортивной точки зрения не будет интересен.

«Хабиб полностью разобрал Макгрегора в первом поединке», — напомнил Нагибин.

Ранее сообщалось, что глава UFC Дана Уайт назвал условия проведения боя между Нурмагомедовым и Жоржем Сен-Пьером.

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