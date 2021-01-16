Президент UFC рассказал о ходе переговоров с Нурмагомедовым

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Президент UFC Дана Уайт рассказал о ходе переговоров с действующим чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, по итогам которых россиянин допустил возможность возвращения в октагон.

«Разговаривая с ним, я попросил его не спешить, сказал, что однажды мы встретимся. Вчера это произошло. В целом сегодня Хабиб чувствует, что достиг всего, чего хотел», — заявил Уайт в прямом эфире канала ABC.

Функционер также назвал решение Нурмагомедова завершить карьеру «эмоциональным» и связал его со смертью отца и тяжёлой подготовкой к бою с Джастином Гэтжи. 

Ранее Уайт рассказал, что чувствовал после заявления Нурмагомедова о завершении карьеры. 

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