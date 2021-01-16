Американский журналист подвёл итоги встречи Нурмагомедова и Уайта

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Американский журналист Ариэль Хельвани рассказал об итогах встречи президента Абсолютного бойцовского чемпионата Даны Уайта с чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым по поводу возобновления его карьеры.
Американский журналист подвёл итоги встречи Нурмагомедова и Уайта
  • globallookpress.com

«Резюмируя, прямо скажем: решения нет. Хабиб всё ещё не вернулся. Он не освободил титул. Макгрегор и Порье будут драться не за пояс. Это же касается соглавного боя Чендлера и Хукера. Хабиб посмотрит 257, а затем решит, достаточно ли кто-нибудь соблазнил его вернуться», — написал Хельвани со ссылкой на слова Уайта.

32-летний российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Всего на счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Уайт допустил возможность возвращения Нурмагомедова в UFC.

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