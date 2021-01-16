UFC не дал комментарий по поводу возможного возвращения Нурмагомедова в назначенное время

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт не дал комментарий по поводу возможного возобновления карьеры чемпиона организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в назначенное время.
UFC не дал комментарий по поводу возможного возвращения Нурмагомедова в назначенное время
  • © Ethan Miller/Getty Images/AFP

До этого в промоушене анонсировали, что Уайт расскажет об итогах их встречи с Нурмагомедовым в 23:00 мск на турнире UFC Fight Night Island 7 в Абу-Даби.

32-летний российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Всего на счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения.

Ранее Конор Макгрегор заявил, что Нурмагомедов боится драться с ним.

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