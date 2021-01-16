Уайт заявил, что Нурмагомедов является лучшим бойцом в мире на данный момент

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов является лучшим бойцом мира.

«Он лучший в мире на данный момент. Об этом говорит его выступление в поединке с Гэтжи и всё остальное…» — сказал Уайт на турнире UFC в Абу-Даби.

По его мнению, после поединка с Джастином Гэтжи Нурмагомедову просто нужно было время, чтобы прийти в себя, но, как считает Уайт, россиянин возобновит выступления и подерётся с кем-то из участников главных боёв на турнире UFC 257.

32-летний российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Всего на счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения.

Ранее Уайт рассказал, что чувствовал после заявления Нурмагомедова о завершении карьеры.