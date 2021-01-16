Стало известно, когда Нурмагомедов объявит своё решение о возможном возвращении в UFC
- Reuters
Как сообщил Уайт в своём Twitter, Нурмагомедов объявит о своём решении 16 января в 23:00 мск в эфире телеканала ABC.
Он добавил, что расскажет о влиянии решения Нурмагомедова на предстоящий поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье, а также на весь дивизион лёгкого веса в целом.
32-летний российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.
Ранее сообщалось, что Уайт назвал условия проведения боя между Нурмагомедовым и Жоржем Сен-Пьером.