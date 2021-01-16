Стало известно, когда Нурмагомедов объявит своё решение о возможном возвращении в UFC

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Глава UFC Дана Уайт сообщил, когда чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объявит своё решение о возможном возобновлении карьеры.
Стало известно, когда Нурмагомедов объявит своё решение о возможном возвращении в UFC
  • Reuters

Как сообщил Уайт в своём Twitter, Нурмагомедов объявит о своём решении 16 января в 23:00 мск в эфире телеканала ABC.

Он добавил, что расскажет о влиянии решения Нурмагомедова на предстоящий поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье, а также на весь дивизион лёгкого веса в целом.

32-летний российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Ранее сообщалось, что Уайт назвал условия проведения боя между Нурмагомедовым и Жоржем Сен-Пьером.

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