Вызов на бой, удар микрофоном и вмешательство полиции: что известно о драке Минеева и Исмаилова на турнире GFN в Москве

Известные российские бойцы ММА Магомед Исмаилов и Владимир Минеев стали участниками массовой драки на турнире AMC Fight Nights в Москве. Конфликт начался с того, что действующий чемпион организации обвинил бывшего соперника в нежелании проводить реванш и ударил его микрофоном. Вслед за этим в октагон выбежала целая толпа. Остановить потасовку удалось лишь после вмешательства сотрудников правоохранительных органов.

«Выйди и скажи, когда мы будем драться. А то все люди думают, что ты испугался»

Массовая драка с участием известных российских бойцов смешанных единоборств Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева произошла в четверг вечером во время заключительного в уходящем году турнира промоушена AMC Fight Nights: Winter Cup в московском «Баскет Холле». После поединка между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым оба спортсмена неожиданно вышли в октагон. Минеев предложил коллеге ответить на вопрос, когда между ними состоится реванш, и обвинил его в трусости.

В ответ Исмаилов спросил: «А ты хочешь драться? Тебе интересен этот бой?» — и сделал ложный выпад в сторону бывшего соперника. Тот ударил Магомеда микрофоном. После этого уроженец Нижнего Тагила буквально набросился на обидчика. Тут же в октагон выскочил неизвестные мужчины, которые принялись избивать Минеева. В частности, Владимиру нанесли несколько ударов ногами.

Ведущий мероприятия в микрофон призвал всех успокоиться и «не позорить Москву и промоушен». Очистить клетку от посторонних удалось лишь благодаря вмешательству сотрудников правоохранительных органов.

По информации СМИ, Минеева и Исмаилова сразу после драки доставили в полицию для проведения допроса и позже отпустили из отделения. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Магомеду грозит административная ответственность по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

Организаторы вечера рассказали, что бойцы отказались от медицинской помощи, хотя Лысый Хищник в ходе потасовки получил небольшое повреждение носа.

Тем временем президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев признался, что и сам невольно стал участником драки. По его словам, первыми в клетку выбежали разнимающие, но потом человек, который «находился рядом с Исмаиловым», неожиданно набросился на него — и «началась каша».

В свою очередь, брат и тренер Магомеда Рамазан отметил, что не прав в данной ситуации оказался именно Минеев, который нанёс удар микрофоном.

«Я знаю, что Магомед в шутку показал проход в ноги. А Минеев ударил его микрофоном. Он не прав, и Магомед должен был среагировать», — цитирует специалиста ТАСС.

А тренер Владимира Расул Магомедалиев осудил поведение проникнувших в октагон посторонних лиц, которые, по его словам, напали на его подопечного с разных сторон, «как шакалы».

«Между ними раскачка боя, это их дело, они разберутся. Но в том, как люди напали, не вижу никакого мужского поведения. Сзади, спереди, слева, справа — отовсюду кинулись. Это не дело. Надо понимать, что это пиар и парни сами разберутся между собой. Надо было их оставить разбираться вдвоём или разнимать. Зачем толпой в 15—20 человек на одного нападать, я не понимаю. Если бы я там был, то не допустил бы, чтобы они подрались», — приводит слова Магомедалиева Sport24.

Наконец, на телеканале «Матч ТВ», который транслировал вечер боёв промоушена, подчеркнули, что приветствуют только спортивные состязания, но не «драки в результате ссоры».

Возможная отмена боя со Шлеменко и долгожданный реванш с Минеевым

В очередной раз вызвать Исмаилова на бой Минеев попытался буквально на днях. В одном из интервью он обвинил бывшего соперника в трусости.

«Мага, что происходит? Когда? Когда мы подерёмся? Я вам говорю: у Маги, по-моему, уже кишка тонка подраться со мной», — приводит слова Минеева YouTube-канал Sport24.

При этом сам 34-летний уроженец Нижнего Тагила, который лишь недавно победил Ивана Штыркова, казалось, был настроен встретиться с другим известным российским средневесом — Александром Шлеменко. Шторм вызвал Исмаилова на поединок сразу после его боя со Штырковым.

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«С кем ещё Магомеду драться в России? Может быть, реванш с Минеевым, но захочет ли Исмаилов? Я думаю, ему было бы интереснее встретиться со мной. Здесь я беру и медийную составляющую, и другие моменты», — приводит слова спортсмена ТАСС.

В ответ Магомед призвал публику определить, с кем ему провести следующий поединок, с Минеевым или Шлеменко. Однако брат и тренер бойца Рамазан недвусмысленно намекнул, что 97—99% зрителей хотят увидеть именно встречу с Александром.

«Не знаю, с чем это связано. Мне, например, хотелось бы, чтобы он сделал реванш с Минеевым. Но раз зритель хочет бой со Шлеменко, значит, будет бой со Шлеменко. Мы отталкиваемся от зрителей. В ММА надо смотреть, чего хочет болельщик, и, уже отталкиваясь от этого, действовать и организовывать бои. Шлеменко — очень достойный, сильный соперник. Думаю, получится яркий и красочный поединок, который, надеюсь, мы выиграем. Все предпосылки к этому есть. Несмотря на то что Шлеменко — уже звезда, зарекомендовал себя на мировом уровне, мы относимся к нему с уважением, никакой недооценки нет, но мы выиграем», — сказал специалист в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».

Казалось, после таких слов команда Исмаилова окончательно определилась со следующим соперником, однако потасовка в преддверии Нового года может изменить её планы. При этом реванш с Минеевым вызывает у болельщиков не меньший интерес. Первый бой между оппонентами состоялся ещё в ноябре 2018-го и завершился ничьей.

С тех пор оба лишь увеличивали собственные победные серии. Минеев оказался сильнее Милоша Костича, Диего Диаса, Артура Пронина и Даурена Ерменкова, а Исмаилов — Вячеслава Василевского, Артёма Фролова, Александра Емельяненко и Штыркова.

Любопытно, что Владимир после победы над Ерменковым, которая позволила ему завоевать чемпионский пояс AMC Fight Nights Global, сразу же вызвал Магомеда на бой, пошутив, что его голова «похожа на скафандр». В ответ Исмаилов заявил, что Минеев ещё должен заслужить реванш.

В свою очередь, Гаджиев объяснил, что такой бой будет возможен, как только Лысый Хищник выполнит все свои обязательства перед другим промоушеном ACA — проведёт последний предписанный контрактом поединок.

Впоследствии бойцы продолжали обмениваться «любезностями» в СМИ и социальных сетях. Например, обвинили друг друга в употреблении допинга. В октябре Минеев признался, что испытывает неприязнь к сопернику.

«У нас всё так переплетено… Если бы мы не были привязаны друг к другу этим противостоянием, то и не встречались бы, не общались. Может быть, не было бы и неприязни. Тут одно из другого вытекает. Спортивное противостояние рождает личную неприязнь. Мы абсолютно разные люди. Я другой, аудитория у нас совершенно разная. Мы вообще в разных областях. Чем больше мы будем пересекаться в информационном пространстве, чем больше будет разговоров, тем больше будет поводов для того, чтобы увидеть что-то, что нас не устраивает», — рассказал Минеев в интервью YouTube-каналу «Руки выше».

А Исмаилов в декабре призвал оппонента «не вести себя как истеричка» и признался, что не уверен в проведении реванша в 2021-м.

Драка и примирение Яндиева и Харитонова

Эта драка за пределами октагона стала не первой в уходящем году в мире российских смешанных единоборств. В середине ноября участниками серьёзной потасовки прямо в фойе Дворца спорта «Лужники» стали Сергей Харитонов и Адам Яндиев. Экс-бойцу UFC, заметно уступающему в антропометрических данных, удалось нанести сопернику серьёзные травмы.

С повреждением глаза, сотрясением мозга и переломом носа Харитонов вынужден был обратиться за медицинской помощью. Он также подал заявление в полицию. В отношении Яндиева было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

По словам Сергея, причиной конфликта стал крупный денежный долг, который Яндиев якобы не хотел возвращать. В свою очередь, Адам обвинил коллегу во лжи. Несмотря на то что боец Bellator неоднократно подчёркивал, что не собирается идти на примирение с обидчиком, именно это в конце концов и произошло. Яндиев принёс свои извинения, а Харитонов принял их.

«Качество сильных — признавать свои ошибки. Не хочу, чтобы молодёжь на нашем примере так поступала. Я хочу, чтобы нашей страной гордились, а мы должны быть примером. Мы можем сказать что-то на эмоциях, оскорбить или повести себя неправильно. У нас претензий друг к другу нет, мы всё решили. Мы созвонились и решили встретиться», — объяснил Харитонов.