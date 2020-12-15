Бой со Шлеменко, реванш с Минеевым или переход в промоушен Нурмагомедова: что ждёт Исмаилова после победы над Штырковым

Поединок с Иваном Штырковым стал для Магомеда Исмаилова последним по контракту с ACA, и теперь у него появилось множество вариантов продолжения карьеры. 34-летний спортсмен может остаться в промоушене и взять реванш у Александра Емельяненко, добиться организации боя с Александром Шлеменко или вернуться в Fight Nights Global ради реванша с Владимиром Минеевым. Исмаилов не стал исключать, что в будущем попробует свои силы и в промоушене Хабиба Нурмагомедова — EFC.

Магомед Исмаилов одержал победу над Иваном Штырковым на турнире АСА 115. Для триумфатора этот бой стал последним по контракту с АСА, что открывает перед ним достаточно обширные перспективы.

Реванш с Емельяненко

На первый взгляд подобный вариант продолжения карьеры Магомеда Исмаилова кажется довольно логичным. Первый поединок между Исмаиловым и Александром Емельяненко стал самым обсуждаемым событием года в ММА России. Тем не менее полностью реализовать потенциал данной схватки помешала пандемия, из-за которой компания ACA не сумела провести турнир в присутствии болельщиков и лишилась солидной части прибыли. Шоу можно было посмотреть только в формате PPV (pay-per-view), что вряд ли положительно сказалось на финансовой стороне вопроса.

В 2021 году будет отличная возможность исправить это и извлечь из битвы Исмаилова с Емельяненко значительно большие дивиденды. Есть надежда, что с течением времени ситуация с коронавирусом улучшится и зрители вернутся на трибуны. Таким образом, у ACA появится реальный стимул провести реванш.

В этом случае выбор остаётся за самими бойцами, но есть все основания полагать, что они не будут против. По крайней мере это можно сказать об Исмаилове, выразившем готовность драться с Емельяненко. Сначала он заявил об этом в интервью RT, а затем подтвердил свои намерения на пресс-конференции после победы над Штырковым. Как признался Магомед, после схватки с Иваном он хотел бы встретиться с Александром и обсудить сложившуюся ситуацию. Учитывая тёплые отношения соперников, они наверняка смогут прийти к соглашению.

Ответный поединок с Минеевым

Тем не менее на данный момент больше всего обсуждается другой реванш с участием Исмаилова. Речь идёт о бое с Владимиром Минеевым, ставшем одним из самых громких и скандальных в 2018 году. Тогда дуэль продлилась все 25 минут, по истечении которых судьи приняли крайне спорное решение и провозгласили ничью. При том что Исмаилов заметно подустал уже к концу второй пятиминутки, а в оставшихся трёх смотрелся заметно слабее. Снизить градус напряжённости не помогли даже попытки разъяснить ситуацию со стороны главного арбитра турнира Юрия Батмана и Абдулманапа Нурмагомедова. Арбитр утверждал, что третий отрезок был равным, а отец Хабиба заявил, что экс-чемпион мира по кикбоксингу хоть и выиграл три раунда, но неоднократно нарушал правила и должен был получить жёлтую карточку.

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Стоит отметить, что противостояние Исмаилова и Минеева запомнилось не только ожесточённым боем в клетке, но и оскорблениями в адрес Магомеда со стороны Владимира и несколькими потасовками, одна из которых произошла на отдыхе в Турции. Исмаилов попытался выяснить отношения в лобби отеля, в результате завязалась драка.

На данный момент можно смело утверждать, что в России Исмаилову будет непросто найти более опасного оппонента, чем Минеев. Причём как с психологической, так и со спортивной точек зрения. Ещё до боя Владимир постарается измотать соперника морально, а в клетке будет иметь отличный шанс победить нокаутом. Особенно в том случае, если битва вновь затянется до пятого раунда. Даже в схватке со Штырковым Магомед стал испытывать серьёзные проблемы с выносливостью и в третьем раунде откровенно подустал, хотя темп боя был не самым высоким.

Косвенным намёком на возможную организацию реванша стоит считать появление на прошедшем турнире Амира Мурадова и Камила Гаджиева — владельца и президента Fight Nights Global соответственно. Именно под эгидой этого промоушена прошёл первый поединок, и, скорее всего, только там есть возможность устроить второй. Руководство ACA неоднократно говорило об отсутствии интереса к данной дуэли, а другие организации вряд ли способны потянуть бой такого масштаба. Вопрос в том, интересно ли это самому Исмаилову. Ранее он неоднократно говорил, что не хочет вновь встречаться с Минеевым в клетке, и в очередной раз подтвердил это после победы над Штырковым. Возможно, переубедить его сможет рекордный гонорар или уговоры его друга Мурадова.

Супербой с Шлеменко

Однако в России всё же есть один боец, который может стать для Исмаилова не менее, а возможно, даже более серьёзным испытанием, чем Минеев. В настоящее время Александр Шлеменко находится в статусе свободного агента, но продолжает пристально следить за выступлениями своих коллег, в частности Магомеда. Первый российский чемпион Bellator никогда не исключал возможности подраться с Лысым Хищником, а после ACA 115 назвал это самым логичным решением.

«Я вижу его слабые места. Я сижу, не выступаю, а он выступает и мне их показывает. У меня нет желания встать и выбивать себе бой с Магой. Если у нас получится с ним организовать бой — подерёмся. Не получится — не подерёмся. С кем ещё Маге драться? Чем больше Мага будет побеждать, тем больше он будет упираться в наше с ним противостояние», — заявил Шлеменко в разговоре с журналистом Александром Лютиковым.

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С этим трудно не согласиться. На данный момент Шлеменко является самым звёздным из российских средневесов, открытых для выступлений в российских промоушенах. Те же Анатолий Токов и Омари Ахмедов хоть и находятся в лучшей форме, но не обладают подобным статусом. Кроме того, оба имеют действующие контракты с Bellator и UFC, что не позволяет им драться на родине.

На основании ряда факторов бой со Шлеменко подходит Исмаилову гораздо больше, чем схватка с Минеевым. Во-первых, хоть Александр и не стесняется в выражениях, но вряд ли будет оскорблять и унижать соперника, так что раскрутка поединка будет проходить в более дружеской атмосфере. Это не только пойдёт на пользу Магомеду, но и может стать для него ключевым фактором в ходе выбора противника. Ранее он признавался, что больше не хочет переживать такие эмоции, как перед сражением с Владимиром.

По стилю Шлеменко является очень сложным оппонентом для Исмаилова. Он обладает отличной ударной техникой и нокаутирующим ударом, что качественно отличает его от того же Штыркова. Кроме того, он не будет уступать в скорости и, скорее всего, будет превосходить соперника в выносливости. Единственная проблема в том, что Александр плохо защищается от тейкдаунов и у Магомеда будет возможность довольно часто оказываться в своей стихии. Вопрос в том, сумеет ли он удержать Шторма на земле.

Также есть все основания полагать, что эта дуэль может пройти под эгидой как ACA, так и Fight Nights Global. Да, Шлеменко ещё не выступал в Absolute Championship Akhmat, но в целом соответствует требованиям промоушена. Как минимум в плане отношения к треш-току. А с учётом масштаба битвы, у Майрбека Хасиева и Алексея Яценко есть все основания предложить ему внушительный контракт.

При этом Гаджиев уже обозначил намерение провести следующий поединок Шлеменко в FNG. Ещё в ноябре он заявил, что промоушен планирует начать переговоры с экс-чемпионом Bellator, и за это время мог продвинуться в данном вопросе.

Переход в EFC

В ходе общения со СМИ после окончания ACA 115 Исмаилов не исключил, что может продолжить выступления и в промоушене Хабиба Нурмагомедова. Совсем недавно действующий чемпион UFC в лёгком весе стал владельцем Eagles Fighting Championship и в скором времени наверняка постарается привлечь к нему внимание посредством приглашения статусных спортсменов.

Однако — хоть Исмаилов и заявил, что готов отправиться в EFC, если ему поступит приглашение, — в подобную перспективу верится с трудом. По крайней мере, когда на горизонте маячат статусные поединки с Шлеменко, Минеевым и Емельяненко. Организация Нурмагомедова вряд ли сможет проводить бои подобного масштаба в ближайшем будущем — если вообще настроена двигаться в данном направлении. Сам Хабиб фактически заявил, что его промоушен станет трамплином для россиян, желающих пробиться в UFC. Следовательно, там стоит ждать скорее талантливых и молодых бойцов, чем уже раскрученных и возрастных.

Что касается отдалённой перспективы, то данное сотрудничество вполне возможно. За это время EFC может обрести более серьёзный статус, а Исмаилов успеет провести ещё пару денежных и знаковых боёв. Возможно, к этому моменту Нурмагомедов решит немного изменить формат и будет уделять больше внимания приглашению звёзд, способных обеспечить ажиотаж вокруг турнира и привлечь болельщиков на трибуны.