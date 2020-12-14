Минеев бросил вызов Исмаилову после его победы над Штырковым

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев вызвал на поединок Магомеда Исмаилова после его победы над Иваном Штырковым на турнире ACA 115.

«В этом году, пожалуй, не было ничего более предсказуемого. Жду тебя в клетке AMC Fight Nights! Докажи, что ты не раб», — написал Минеев в своём Instagram.

Минеев и Исмаилов уже дрались в 2018 году. Тогда их поединок завершился ничьей.

13 декабря Исмаилов победил Штыркова единогласным решением судей. Для него эта победа стала 18-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей.

Ранее Исмаилов не стал комментировать слухи о переходе в Fight Nights Global.