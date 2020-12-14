Минеев бросил вызов Исмаилову после его победы над Штырковым
- РИА Новости
«В этом году, пожалуй, не было ничего более предсказуемого. Жду тебя в клетке AMC Fight Nights! Докажи, что ты не раб», — написал Минеев в своём Instagram.
Минеев и Исмаилов уже дрались в 2018 году. Тогда их поединок завершился ничьей.
13 декабря Исмаилов победил Штыркова единогласным решением судей. Для него эта победа стала 18-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей.
Ранее Исмаилов не стал комментировать слухи о переходе в Fight Nights Global.