Минеев бросил вызов Исмаилову после его победы над Штырковым

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Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев вызвал на поединок Магомеда Исмаилова после его победы над Иваном Штырковым на турнире ACA 115.
Минеев бросил вызов Исмаилову после его победы над Штырковым
  • РИА Новости

«В этом году, пожалуй, не было ничего более предсказуемого. Жду тебя в клетке AMC Fight Nights! Докажи, что ты не раб», — написал Минеев в своём Instagram.

Минеев и Исмаилов уже дрались в 2018 году. Тогда их поединок завершился ничьей.

13 декабря Исмаилов победил Штыркова единогласным решением судей. Для него эта победа стала 18-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей.

Ранее Исмаилов не стал комментировать слухи о переходе в Fight Nights Global.

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