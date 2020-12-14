«Иван потряс меня эмоционально»: Исмаилов о победе над Штырковым и планах на будущее

Магомед Исмаилов считает, что Иван Штырков имел больше шансов на победу, чем кто-либо из его предыдущих соперников. Об этом боец заявил после турнира АСА 115, где он одержал верх над Уральским Халком единогласным решением судей. В то же время Исмаилов выразил мнение, что второго боя между ними, скорее всего, не будет. В свою очередь, Штырков назвал одной из причин своего поражения нехватку уверенности в себе.

«Соперник потряс меня эмоционально»

Магомед Исмаилов одержал победу над Иваном Штырковым единогласным решением судей на турнире ACA 115 в Москве. Бой в полутяжёлой весовой категории продолжался три отведённых раунда, и Лысый Хищник в каждом из них смотрелся предпочтительнее Уральского Халка. После встречи триумфатор отдал должное сопернику, который, по его словам, «хорошо дышал, держал дистанцию и придерживался плана».

«Я проделал хорошую работу, это было круто. Для меня это не поражение Ивана Штыркова. Для меня это его первая победа. Ребята, выступающие в 93 кг, будьте готовы. В первую очередь соперник потряс меня эмоционально. Произошли вещи, которых я не ожидал», — признался Исмаилов на пресс-конференции.

Магомед попросил прощения у Штыркова за удар, после которого у того под глазом образовалась гематома. Боец признался, что у него самого болит голова после боя.

«Естественно, когда Иван тренировался в Дагестане, я пробивал, как он там. И мне в один голос говорили, что в борьбе он мёртвый, все душат его, в стойке задыхается. А я и думал, что не может всё быть настолько плохо. Что-то внутри мне говорило не расслабляться и настроиться», — рассказал боец.

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Исмаилов отметил, что Штыркова переводить в партер было значительно сложнее, чем Александра Емельяненко, с которым он встречался в июле 2020 года в тяжёлом весе.

«Александра я сначала потряс, а уже потом повалил. В этот раз такого не получилось. Мы оба подсели. Здесь уже работало другое. Ты бьёшь, а он стоит. Иван очень мышечный, его тяжело пробить. По-моему, один раз он всё-таки поплыл, когда я бил снизу. Вот тогда я был близок к досрочной победе. Но это неважно. Когда мне говорили, что всё закончится в первом-втором раунде, отвечал, что я умный человек и понимаю, что это будет тяжёлый поединок. Прекратите писать, что у Вани не было шансов, вы выглядите глупо. У него было больше шансов, чем у моих предыдущих соперников», — призвал Исмаилов.

Сразу после боя произошёл необычный эпизод. Исмаилов передал главе ACA Алексею Яценко куклу вуду с топором в голове. Напомним, до боя в офис организации прислали куклу вуду с лицом бойца, в которую было воткнуто несколько иголок. По словам Магомеда, он спокойно и даже с юмором отнёсся к такому анонимному «подарку», хотя некоторые из его родственников были расстроены.

«Я спокойно реагирую на такие вещи — прочту молитву и обращусь к Всевышнему. Мне этого достаточно. А моих родителей и родных это взбудоражило. А в процессе подготовки мне не хочется слышать обеспокоенные звонки своих родных. Они тяжело это перенесли. Кто-то даже плакал. Если этот подарок был адресован мне, его нужно было отдать лично», — отметил он.

Что касается дальнейших планов, то на данный момент наиболее привлекательным соперником для Исмаилова является уволенный из UFC после трёх поражений кубинец Йоэль Ромеро. Боец признался, что ему интересен поединок, в котором он бы не был безоговорочным фаворитом.

«Лучше бы подрался с Йоэлем, чем с Ваней. Потому что тогда говорили бы: «Да он уничтожит Магу, это не его уровень!» А в этот раз такое заявляли про меня. У Ивана было такое же положение, в котором я был во время боя с Емельяненко. Когда ты проигрываешь, радуешься, если хоть что-то сделал», — пояснил Исмаилов.

При этом многие любители смешанных единоборств рассчитывают на реванш Исмаилова с одним из его предыдущих соперников — с Емельяненко или Владимиром Минеевым.

«Второго боя со Штырковым не будет, если только что-то не взбредёт в мою большую голову. Могу предложить ему потренироваться в моём лагере. А Александру нужно со мной поговорить. Мы созванивались, он звал к себе на хлеб с солью, на чай с шоколадкой. Я бы с удовольствием помог. С Владимиром же у нас есть история. Я попросил реванш, а он сказал, что я ему неинтересен. Тогда я подумал: «Окей, посмотрим, кто кому неинтересен», — рассказал Магомед.

При этом предполагалось, что победа над Штырковым откроет Исмаилову двери в другие промоутерские компании. Однако, по его словам, пока речь об этом не идёт.

«Амир Мурадов (новый владелец Fight Nights Global. — RT) — мой близкий друг. Не ожидал, что он позволит себе такое приобретение. Но их присутствие в зале пока ничего не значит. Надо просто отдохнуть», — отметил Исмаилов.

В конце пресс-конференции речь зашла о чемпионе UFC в лёгкой весовой категории Хабибе Нурмагомедове, завершившем карьеру в конце октября после победы над Джастином Гэтжи.

«Хочу поздравить Хабиба. Очень рад, что он ушёл из спорта красиво. Такие спортсмены, как он — Майк Тайсон, Рой Джонс, Мухаммед Али — должны уходить непобеждёнными. Думаю, Абдулманап тоже был бы рад видеть такое завершение карьеры сына. Он ушёл номером один. Соглашусь ли, если он позовёт меня в свой промоушен? Конечно, это же Хабиб Нурмагомедов. Приеду, пообщаемся», — заключил Исмаилов.

«Теперь знаю, на что я способен»

Штырков, несмотря на второе поражение в карьере, остался доволен проведённым поединком. По его словам, встреча со столь мощным и скоростным соперником не только стала для него вызовом, но и заставила измениться в профессиональном плане.

«Ерунда, я ни в коем случае не пострадал, а наоборот, в огромном плюсе. Считаю, что в клетке был другой Штырков. Отрицательный результат не может радовать, но, если копать глубже, для меня это был вызов. Не просто хайпануть, добавить подписчиков и привлечь внимание. Это возможность вырасти как бойцу, профессионалу, личности. Теперь знаю, на что я способен. Уверен, мне не давали шанса даже на раунд. Я доказал обратное и могу гордиться этим», — поделился впечатлениями Штырков.

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По его признанию, нынешняя встреча и подготовка к ней значительно отличались от его предыдущих противостояний. Именно поэтому для победы ему не хватило уверенности в себе.

«Если бы я знал, на что способен, проводил бы больше боёв в такой форме. Если бы верил в себя, мог бы показать себя ещё лучше. Стыдно признать, но я сам не знал, насколько вырос. Но сейчас я безумно рад, потому что впервые находился на пределе. Рад, что получилось разочаровать людей, которые ставили против меня», — заявил боец.

К положительным моментам он отнёс то, что сумел оказать сопротивление Исмаилову в борьбе и не дать ему свободу действий в партере.

«Все прекрасно знали, что Мага лучше меня борется, так как он делает это с детства. Но я смог отзащищаться. Да, были тейкдауны, но я не давал ему там ничего особенного сделать. Вставал, поднимался. У соперника был один неплохой прямой удар — и тот боковой, после которого у меня образовалась гематома. Всё остальное проходило в локти, в защиту. Я такие удары не считаю», — отметил Штырков.

В заключение боец поблагодарил своего тренера, а также рассказал о дальнейших планах.

«Готов уже на следующей неделе возобновить подготовку. Травмы пройдут, и я снова смогу тренироваться. Очень благодарен Маге. Да, я проиграл, но проигрывать можно по-разному. И я уступил одному из лучших представителей нашего вида спорта», — заключил Штырков.