Исмаилов отдал должное Штыркову после боя на АСА 115

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов считает, что Иван Штырков может стать серьёзной угрозой в весовой категории до 93 кг.

«Я проделал хорошую работу. Хочу сказать, что он хорошо дышит, держит дистанцию и придерживается плана. Это было круто. Если бы я не знал русского, это бы зашло. Для меня это не поражение Ивана Штыркова. Для меня это его первая победа. Будьте готовы, ребята. Все, кто выступает в 93 кг», — сказал Исмаилов на пресс-конференции.

Исмаилов одержал победу над Штырковым единогласным решением судей.

Ранее Штырков заявил, что в бою с Исмаиловым ему не хватило уверенности в себе.