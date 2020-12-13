Исмаилов отдал должное Штыркову после боя на АСА 115

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов считает, что Иван Штырков может стать серьёзной угрозой в весовой категории до 93 кг.
Исмаилов отдал должное Штыркову после боя на АСА 115
  • РИА Новости

«Я проделал хорошую работу. Хочу сказать, что он хорошо дышит, держит дистанцию и придерживается плана. Это было круто. Если бы я не знал русского, это бы зашло. Для меня это не поражение Ивана Штыркова. Для меня это его первая победа. Будьте готовы, ребята. Все, кто выступает в 93 кг», — сказал Исмаилов на пресс-конференции.

Исмаилов одержал победу над Штырковым единогласным решением судей.

Ранее Штырков заявил, что в бою с Исмаиловым ему не хватило уверенности в себе.

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