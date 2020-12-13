Штырков: в бою с Исмаиловым мне не хватило уверенности в себе

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков назвал причину поражения от Магомеда Исмаилова, которое случилось на турнире АСА 115.

«Не хватило уверенности в себе. Это был первый бой в такой форме, с такой подготовкой. Если бы я знал, на что способен, проводил бы больше боёв в такой форме. Если бы верил, на что я способен сейчас, мог бы показать ещё лучше. Мне стыдно признать, но я не знал, насколько я вырос. Осознаю, что я не на своём пределе. Рад, что получилось разочаровать людей, которые ставили против меня. Все прекрасно знали, что Мага лучше меня борется. Он борется с детства. Но я смог защищаться. Да, были тейкдауны, но я не давал ему там ничего особенного сделать. Вставал, поднимался. Это круто. Я очень доволен собой, той работой, которую я проделал. Будет ещё лучше», — сказал Штырков на пресс-конференции.

Штырков проиграл Исмаилову единогласным решением судей.

Ранее Штырков заявил, что гордится собой после боя с Исмаиловым.