Штырков: в бою с Исмаиловым мне не хватило уверенности в себе

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков назвал причину поражения от Магомеда Исмаилова, которое случилось на турнире АСА 115.
Штырков: в бою с Исмаиловым мне не хватило уверенности в себе
  • РИА Новости

«Не хватило уверенности в себе. Это был первый бой в такой форме, с такой подготовкой. Если бы я знал, на что способен, проводил бы больше боёв в такой форме. Если бы верил, на что я способен сейчас, мог бы показать ещё лучше. Мне стыдно признать, но я не знал, насколько я вырос. Осознаю, что я не на своём пределе. Рад, что получилось разочаровать людей, которые ставили против меня. Все прекрасно знали, что Мага лучше меня борется. Он борется с детства. Но я смог защищаться. Да, были тейкдауны, но я не давал ему там ничего особенного сделать. Вставал, поднимался. Это круто. Я очень доволен собой, той работой, которую я проделал. Будет ещё лучше», — сказал Штырков на пресс-конференции.

Штырков проиграл Исмаилову единогласным решением судей.

Ранее Штырков заявил, что гордится собой после боя с Исмаиловым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить