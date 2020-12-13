Штырков заявил, что гордится собой после боя с Исмаиловым

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков прокомментировал результат поединка с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Я в огромном плюсе. Бой с таким оппонентом, в таком темпе и с таким КПД! Я обещал, что в клетку выйдет другой Штырков. Считаю, это был другой Штырков. Отрицательный результат не может радовать. Но, если копать глубже, для меня это был вызов. Не просто хайпануть и добавить подписчиков, привлечь внимание. Это возможность вырасти как бойцу, профессионалу, личности. Теперь я знаю, на что способен. Уверен, мне не давали шанса даже на раунд. Доказал обратное и могу гордиться этим», — сказал Штырков на пресс-конференции после боя.

Ранее стали известны результаты всех боёв турнира ACA 115 в Москве.