Штырков заявил, что гордится собой после боя с Исмаиловым

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Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков прокомментировал результат поединка с соотечественником Магомедом Исмаиловым.
Штырков заявил, что гордится собой после боя с Исмаиловым
  • РИА Новости

«Я в огромном плюсе. Бой с таким оппонентом, в таком темпе и с таким КПД! Я обещал, что в клетку выйдет другой Штырков. Считаю, это был другой Штырков. Отрицательный результат не может радовать. Но, если копать глубже, для меня это был вызов. Не просто хайпануть и добавить подписчиков, привлечь внимание. Это возможность вырасти как бойцу, профессионалу, личности. Теперь я знаю, на что способен. Уверен, мне не давали шанса даже на раунд. Доказал обратное и могу гордиться этим», — сказал Штырков на пресс-конференции после боя.

Ранее стали известны результаты всех боёв турнира ACA 115 в Москве.

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