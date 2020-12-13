Стали известны результаты всех боёв турнира ACA 115 в Москве

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В Москве завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 115, в главном поединке которого встретились Магомед Исмаилов и Иван Штырков.
Стали известны результаты всех боёв турнира ACA 115 в Москве
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Михаил Балакирев взял верх над Ахлиддином Мирзадавлатовым (дисквалификация), Арен Акопян удушающим приёмом победил Алана Гомеша де Кастро, а Магомедсайгид Алибеков — Клаудио Цезарио единогласным решением.

Магомед Гаджиев проиграл решением Франсиско де Лиме Мачиелю, Денис Смолдарев взял верх решением над Эльханом Мусаевым, а Биберт Туменов в первом раунде нокаутировал Алексея Полпудникова.

Руслан Магомедов нокаутом в третьем раунде проиграл Дмитрию Побережцу, Евгений Егембердиев в первом раунде нокаутировал Люка Барнатта, а Алихан Сулейманов сдачей взял верх над Нурсултаном Касымхановым.

Муслим Магомедов раздельным решением победил Мурата Гугова, Андрей Гончаров нокаутировал Адлана Батаева, а Юсуф Раисов единогласным решением взял верх над Егором Голубцовым.

В соглавном событии вечера Магомедрасул Гасанов единогласным решением судей победил Артёма Фролова. А в главном поединке вечера Магомед Исмаилов взял верх над Иваном Штырковым (единогласное решение судей).

Ранее сообщалось, что Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова на турнире ACA 115.

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