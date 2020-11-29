«Ваня не вывезет это противостояние»: что говорили Исмаилов и Штырков перед главным боем ACA 115

Магомед Исмаилов уверен, что Ивану Штыркову не хватит сил для победы в предстоящем бою. Об этом российский боец заявил на пресс-конференции, организованной в преддверии турнира ACA 115. Впрочем, он попросил болельщиков не называть его фаворитом грядущей дуэли и ответил, чем она похожа на его битву с Александром Емельяненко. Сам Штырков сказал, что провёл самый тяжёлый тренировочный лагерь в карьере, и признался, что комфортно чувствует себя в статусе андердога.

29 ноября в Москве состоялась пресс-конференция перед турниром ACA 115, в которой приняли участие участники главного боя вечера — Магомед Исмаилов и Иван Штырков, а также президент промоушена Алексей Яценко. Бойцы ответили на вопросы о подготовке к поединку, рассказали, почему не используют треш-ток в ходе раскрутки противостояния, и чуть было не устроили импровизированный спарринг по борьбе.

Уже традиционно пресс-конференция ACA прошла без треш-тока и взаимных оскорблений, являющихся одним из неизменных атрибутов подобных мероприятий в ряде других ММА-промоушенов. Ещё в недавнем интервью RT Исмаилов открыто говорил, что относится к Штыркову с огромным уважением и не считает необходимым портить атмосферу вокруг схватки. На этот раз он лишь подкрепил свои заявления, при этом выразив мнение, что приятельские отношения не помешают ему подойти к битве в полной готовности.

«Самые жёсткие противостояния рождаются именно так. Когда до боя неприязнь, а потом в клетке обнимаются — это неправильно. На мой взгляд, надо по-бойцовски красиво поприветствовать и попрощаться с оппонентом. Например, с Артёмом Фроловым у нас была жара, хотя в жизни мы хорошо общаемся. У Вани хорошее чувство юмора. Он позитивный человек. Но если Штырков упадёт, у меня будет возможность бить его не по лицу, а в руку... Славе Василевскому я тоже не бил в голову», — заявил Исмаилов.

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В этом вопросе Штырков полностью согласился с мнением противника. По его словам, ему крайне неприятно смотреть на бойцов, которые оскорбляют друг друга в ходе раскрутки схватки, но по её окончании обнимаются и ведут себя как лучшие друзья.

«Лицемерие — это не про нас... Мы не хотим показывать такое. Нет ничего хуже фальшивого треш-тока... Мы экономим злую (в хорошем понимании) энергию. Драйв, который нужно показать в клетке. Мне нравится, что мы уважаем друг друга в повседневной жизни. Но в клетке этого не будет», — ответил Штырков.

Примечательно, что в один момент Исмаилов в шутку предложил Штыркову нарушить мирное течение пресс-конференции и поупражняться в треш-токе. Эту инициативу Иван отверг, зато согласился провести борцовский спарринг прямо во время мероприятия. В итоге вмешиваться пришлось президенту ACA Алексею Яценко.

Соревнования по борьбе удалось избежать, зато была проведена официальная дуэль взглядов, после которой спортсмены вернулись к обсуждению будущего поединка. Так, одной из тем ожидаемо стала подготовка. Причём внимание было сконцентрировано на тренировочном лагере Штыркова. Как известно, Иван провёл три недели в Дагестане, после чего вернулся в родной Екатеринбург. По мнению Исмаилова, данное решение оппонента было ошибочным.

«Не нужно было делать этого. Разные часовые пояса, акклиматизация. Надо было оставаться до конца в Махачкале. Адресуй этот вопрос своему тренерскому штабу. Это было неразумно. Я был в шоке. Хорошо отношусь к тебе, поэтому говорю это. Ваня, пойми, я переживаю за тебя. В клетке я не буду улыбаться», — сказал Исмаилов.

Штырков ответил, что только будущее покажет, правильным ли было решение провести в Дагестане всего три недели. При этом он выразил мнение, что и за этот короткий срок добился солидного прогресса в ряде аспектов.

«В ходе подготовки я вышел из зоны комфорта. Сделал вещи, которые не делал раньше. И всё для тебя, мой дорогой. Мага уже себя зарекомендовал. Он уже в космосе. Но я выложился в этом лагере так, как ни в одном другом», — заверил Штырков.

Также речь зашла о психологическом аспекте противостояния. В частности, Исмаилова спросили, оказывает ли на него давление статус фаворита. Магомед признался, что действительно испытывает определённое давление перед боем, и рассказал, как справляется с этим.

«Это похоже на мой бой с Емельяненко. Тогда Саша поставил всё на кон, а сейчас тоже самое сделал я. Когда читаю, что у него нет шансов, это меня напрягает... Прекратите говорить, что я фаворит. Из-за этого мне лишь тяжелее в этой дуэли», — сказал Исмаилов.

Однако он заверил, что подобные разговоры не способны стать причиной недооценки соперника.

«Подготовка тяжелее, чем к бою с Емельяненко. Мой тренерский штаб уничтожает меня в ходе лагеря. Я им так и сказал: «Ребята, не с Сашей же дерёмся». Если бы меня раньше спросили, кто опаснее — Штырков или Емельяненко, то я бы выбрал последнего. Но у моих наставников другое видение», — сказал Исмаилов.

Штырков согласился, что в преддверии ACA 115 именно Исмаилов вынужден справляться с давлением из-за ожиданий поклонников, а также признался, что ему самому предельно комфортно подходить к битве в статусе андердога.

«Магомеду нужно вернуться обратно из космоса и снова сделать то, что он делает обычно. На нём больше ответственности. За его популярность и уровень ему придётся отвечать... Быть андердогом — кайф. На тебя особо никто не надеется. Того же Бигфута (Антониу Силву. — RT) привезли, чтобы уничтожить меня. Когда победил, люди освистали меня в моём родном городе. А когда проиграл (Ясубею. — RT) Эномото, они радовались. Вот так меня поддерживают. Я всегда считаю себя андердогом», — признался экс-боец RCC.

Помимо прочего, оба бойца выразили мнение, что их бой на ACA 115 продлится все три раунда, а Штырков назвал Исмаилова самым серьёзным испытанием в своей карьере. Магомед признался, что ему льстят подобные заявления от человека, в своё время дравшегося с экс-претендентом на титул UFC Антониу Силвой, но отметил, что считает себя более мастеровитым спортсменом.

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«Он не вывезет это противостояние. Ваня не вывез бы одной недели в мире, где я живу на протяжении последних трёх—четырёх боёв. Мужик пойдёт до конца, будет хорошая схватка. Но он должен делать вдвое больше меня, чтобы выдержать. Я собираюсь выиграть, бить тебя, Вань. Мы изучили тебя. У нас есть пять—шесть заготовок под эту схватку. Это к вопросу о подарках. Надеюсь, что одна из них не сработает, и у нас будет повод опробовать другую. Лично я считаю, что превосхожу Штыркова и в ударной технике, и в борьбе. Он самбист, но и я также имею опыт в самбо. Хорошая борьба у меня в крови», — заявил Исмаилов.

Штырков же не стал отвечать на выпад и в очередной раз заявил, что не собирается недооценивать способности Исмаилова в клетке.

«Опасаюсь его в целом как оппонента. Не важно, в каком именно аспекте. Лично я давал Емельяненко 5% на победу в битве с Исмаиловым. Да, У Саши есть габариты, ударная техника. Но всё остальное — в пользу Маги. Я понимал, что он будет делать, как станет разбирать противника. Считаю Магомеда опасным соперником, потому что он универсал. Функционалку можно наработать тренировками. Но опыт, техника и комбинирование стойки и борьбы шлифуется годами. Не скажу, что Исмаилов — самый выносливый или сильный из моих противников. Но он обладает комбинацией этих качеств. Поэтому я и переживаю. Голова-то у меня одна», — сказал Штырков.