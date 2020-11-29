Штырков признался, что волнуется перед боем с Исмаиловым

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков рассказал о волнении перед поединком с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Конечно, я ощущаю и волнение, и давление. Понимаю, кто будет моим соперником. Но, скажу честно, за всю карьеру слишком ответственно подходил к подобным событиям. Не как спортсмен, но как человек, который обязан выходить, побеждать. Мне всегда было важно не подвести зрителя. Из-за этого перегораешь. Я ни разу не выходил с кайфом. Всё время должен, должен, должен. Сейчас же хочу получить кайф от своей работы», — сказал Штырков на пресс-конференции.

Турнир АСА 115, на котором состоится бой, пройдёт 13 декабря в Москве.

Ранее Исмаилов выразил уверенность, что Штырков не справится с ним в предстоящем бою.