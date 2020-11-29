Исмаилов уверен, что Штырков не справится с ним в предстоящем бою

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, чем они похожи с соотечественником Иваном Штырковым, а также поделился ожиданиями от их поединка.

«Мы чуть-чуть похожи. У него правильная причёска. Есть лысое братство. Скоро мы захватим мир. Мне понравилось, как я зажигаю», — сказал Исмаилов на пресс-конференции.

Он отметил, что самые жёсткие противостояния происходят, именно когда есть уважение друг к другу за пределами октагона.

«Ваня имеет хорошее чувство юмора. Он позитивный человек. Если Ваня упадёт, у меня будет возможность бить его не в лицо, а в руку… Славе Василевскому я тоже не бил в лицо, когда он упал. Ваня не вывезет это противостояние. Он не вывез бы одной недели в моём мире, в котором я три-четыре года живу. Конечно, мужик пойдёт до конца, будет хороший бой. Но он должен прилагать усилий вдвое больше меня, чтобы выдержать», — добавил Исмаилов.

Бой Исмаилова против Штыркова состоится 13 декабря в Москве на «ВТБ Арене» на турнире ACA 115.

Ранее сообщалось, что Исмаилов и Штырков едва не устроили спарринг на пресс-конференции.