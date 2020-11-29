Штырков: мне будет не очень комфортно в мире Исмаилова

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Иван Штырков ожидает, что ему будет непросто в октагоне во время боя с соотечественником Магомедом Исмаиловым.
Штырков: мне будет не очень комфортно в мире Исмаилова
  • © Пресс-служба RCC

«Мага прав. Мне будет не очень комфортно в его мире. Но в ходе подготовки я вышел из зоны комфорта. Сделал вещи, которые не делал раньше. И всё для тебя, мой дорогой. Мага уже себя зарекомендовал. Он в космосе уже. Но я выложился в этой подготовке так, как ни в одной», — сказал Штырков на пресс-конференции.

Бой Исмаилова против Штыркова состоится 13 декабря в Москве на «ВТБ Арене» в рамках турнира ACA 115.

Ранее Исмаилов выразил уверенность, что Штырков не справится с ним в предстоящем бою.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить