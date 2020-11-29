Штырков: мне будет не очень комфортно в мире Исмаилова

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков ожидает, что ему будет непросто в октагоне во время боя с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Мага прав. Мне будет не очень комфортно в его мире. Но в ходе подготовки я вышел из зоны комфорта. Сделал вещи, которые не делал раньше. И всё для тебя, мой дорогой. Мага уже себя зарекомендовал. Он в космосе уже. Но я выложился в этой подготовке так, как ни в одной», — сказал Штырков на пресс-конференции.

Бой Исмаилова против Штыркова состоится 13 декабря в Москве на «ВТБ Арене» в рамках турнира ACA 115.

Ранее Исмаилов выразил уверенность, что Штырков не справится с ним в предстоящем бою.