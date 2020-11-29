Штырков: нравится, что мы уважаем с Исмаиловым друг друга в повседневной жизни

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков высказался о предстоящем поединке с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Насчёт моря крови — как получится. Но драйв точно будет. Мы экономим злую, в хорошем понимании, энергию. Драйв, который нужно показать в клетке. Мне нравится, что мы уважаем друг друга в повседневной жизни. Но в клетке этого не будет. Но хотя Мага дал мне одну поблажку», — сказал Штырков на пресс-конференции.

Бой Исмаилова против Штыркова состоится 13 декабря в Москве на «ВТБ Арене».

Ранее стала известна цена билетов на бой Исмаилов — Штырков.