Озвучена цена билетов на бой Исмаилов — Штырков

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Президент организации по смешанным единоборствам (ACA) Алексей Яценко назвал стоимость билетов на поединок Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова,
Озвучена цена билетов на бой Исмаилов — Штырков
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«Сегодня стартовала продажа билетов на бой Исмаилов — Штырков, который состоится в Москве. Билеты поступят в продажу в ограниченном количестве. Мы планируем заполнить 25% от вместимости «ВТБ Арены» с учётом текущих ограничений. Стоимость самых дешёвых билетов — 1200, а самых дорогих — до 50 000 рублей. Болельщики из других городов смогут купить трансляцию на нашем сайте, нынешняя стоимость которой — 299 рублей», — цитирует Яценко пресс-служба организации. 

Бой Магомеда Исмаилова против Ивана Штыркова состоится 13 декабря в Москве на «ВТБ Арене».

Ранее cтали известны все результаты боёв турнира ACA 114.

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