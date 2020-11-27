Озвучена цена билетов на бой Исмаилов — Штырков

Президент организации по смешанным единоборствам (ACA) Алексей Яценко назвал стоимость билетов на поединок Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова,

«Сегодня стартовала продажа билетов на бой Исмаилов — Штырков, который состоится в Москве. Билеты поступят в продажу в ограниченном количестве. Мы планируем заполнить 25% от вместимости «ВТБ Арены» с учётом текущих ограничений. Стоимость самых дешёвых билетов — 1200, а самых дорогих — до 50 000 рублей. Болельщики из других городов смогут купить трансляцию на нашем сайте, нынешняя стоимость которой — 299 рублей», — цитирует Яценко пресс-служба организации.

Бой Магомеда Исмаилова против Ивана Штыркова состоится 13 декабря в Москве на «ВТБ Арене».

Ранее cтали известны все результаты боёв турнира ACA 114.