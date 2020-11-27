Стали известны все результаты боёв турнира ACA 114
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В главном бою вечера Тони Джонсон одержал победу нокаутом в первом раунде над Даниэлем Омельянчуком.
Также в основном карде Бартош Лещко одолел Рене Пессоа, Дмитрий Парубченко уступил Леонардо Лимбергеру, Леван Макашвили потерпел поражение от Аурела Пиртеа, Никола Дипчиков нокаутировал в первом раунде Рафаля Харатыка.
В рамках предварительного карда Дэниелю Джеймсу потребовалось два раунда, чтобы одержать досрочную победу техническим нокаутом над Михалом Мартинеком, Аттила Коркмаз взял верх над Якубом Ковалевичем, а Лукаш Копера — над Михаэлем Хиршем (оба — решением). При этом Рауль Татараули нокаутировал Драголюба Станоевича.
Камиль Онищук отправил в нокаут Кристиана Бельски (третий раунд), а Адам Палаш — Олега Емельяновса (первый раунд). Кори Хендрикс решением взял верх над Карлосом Эдуардо, а Микаэль Силандер победил Томаша Дэка сдачей в первом раунде.
Ранее сообщалось, что Джонсон нокаутировал Омельянчука и стал чемпионом ACA в тяжёлом весе.