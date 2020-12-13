Исмаилов объяснил, почему хочет подраться с Ромеро
- РИА Новости
«Почему мне интересен Ромеро? Лучше бы подрался с Йоэлем, чем с Ваней. Потому что тогда говорили бы: «Да он уничтожит Магу». А в этот раз то же самое говорили про меня и Штыркова. У Ивана было то положение, в котором я был во время боя с Александром Емельяненко», — заявил Исмаилов на пресс-конференции.
Исмаилов одержал победу над Штырковым на турнире АСА 115, который проходил в Москве. В предыдущем поединке Исмаилов нокаутом победил известного российского тяжеловеса Александра Емельяненко.
Ранее Исмаилов высказался о бое со Штырковым.