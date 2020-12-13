Исмаилов объяснил, почему хочет подраться с Ромеро

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил, что хотел бы подраться с уволенным из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) кубинцем Йоэлем Ромеро из-за своего статуса андердога в противостоянии.

«Почему мне интересен Ромеро? Лучше бы подрался с Йоэлем, чем с Ваней. Потому что тогда говорили бы: «Да он уничтожит Магу». А в этот раз то же самое говорили про меня и Штыркова. У Ивана было то положение, в котором я был во время боя с Александром Емельяненко», — заявил Исмаилов на пресс-конференции.

Исмаилов одержал победу над Штырковым на турнире АСА 115, который проходил в Москве. В предыдущем поединке Исмаилов нокаутом победил известного российского тяжеловеса Александра Емельяненко.

Ранее Исмаилов высказался о бое со Штырковым.