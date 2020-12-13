Исмаилов — о бое со Штырковым: это было конкурентное противостояние

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов не считает, что у его соперника Ивана Штыркова не было шансов на победу.

«Он потряс меня эмоционально. Произошли вещи, которых я не ожидал. Конечно, его было сложнее переводить, чем Емельяненко. Александра я сначала потряс, а уже потом повалил. В этот раз такого не получилось. Мы оба подсели. Здесь уже работало другое. Ты бьёшь ему, а он стоит. Он очень мышечный, его тяжело пробить. По-моему, один раз он поплыл. Мне так показалось. Я бил снизу. Если бы продолжал бить… Но это неважно. Когда мне говорили, что всё закончится в первом-втором раунде… Я отвечал, что я умный человек. Это будет тяжёлый бой. Должен исходить из своего понимания ситуации. Ваня непростой, неслабый парень. Прекратите писать, что у него не было шансов. Это было конкурентное противостояние», — сказал Исмаилов после боя.

Поединок проходил на турнире АСА 115 в Москве и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей.

Ранее Исмаилов отдал должное Штыркову после боя на АСА 115.