Без намёка на агрессию: как Исмаилов победил Штыркова на ACA 115 и продлил беспроигрышную серию до 2445 дней

13 декабря в Москве состоялся турнир ACA 115. В главном поединке вечера Магомед Исмаилов взял верх над Иваном Штырковым и продлил беспроигрышную серию в смешанных единоборствах до 2445 дней. Исмаилов владел преимуществом на протяжении всех трёх раундов, по истечении которых все пятеро судей отдали ему победу. Кроме того, шоу запомнилось эффектными нокаутами в исполнении Биберта Туменова и Андрея Гончарова, а также сенсационным поражением Руслана Магомедова.

Главная интрига ACA 115 заключалась в том, сможет ли Магомед Исмаилов подтвердить звание самой яркой российской звезды ММА и продлить свою беспроигрышную серию до 12 боёв. На этот раз ему противостоял хоть и менее звёздный соперник, чем Александр Емельяненко, зато гораздо более неудобный. Иван Штырков не мог похвастаться уникальной ударной техникой, зато вполне был способен составить оппоненту конкуренцию в клинче и борьбе.

Помимо прочего, особый интерес вызывало то, с каким настроем соперники войдут в клетку. В ходе подготовки к турниру между Исмаиловым и Штырковым установились дружеские отношения, что было отлично заметно как на пресс-конференции, так и во время процедуры взвешивания. По большому счёту, это противостояние было крайне непохоже на то, к чему привыкли болельщики смешанных единоборств. Вместо взаимных оскорблений и обещаний нокаутировать друг друга в первом раунде, бойцы шутили и при каждом удобном случае демонстрировали взаимоуважение. Поэтому было особенно любопытно, сумеют ли и Магомед, и Иван ненадолго забыть о взаимной симпатии и действовать предельно агрессивно в клетке.

До настоящего момента одна из самых известных битв между двумя друзьями состоялась на турнире UFC 187 в мае 2015 года. Тогда Андрей Орловский и Трэвис Браун провели жёсткий поединок, который завершился менее чем через пять минут. Каждый из оппонентов побывал на канвасе, но верх взял белорус. После серии мощных ударов американец оказался в стоячем нокауте. По окончании турнира едва сдерживавший слёзы экс-чемпион признался, что во время поединка чувствовал, как будто бьёт мать или отца.

На этот раз подобного не было и близко. Бой проходил в среднем темпе и не изобиловал сверхжёсткими разменами. Оба предпочитали действовать в стиле «in and out» — быстро прорываться на ближнюю дистанцию, после чего отступать назад. В этом заметно преуспевал Исмаилов, смотревшийся гораздо быстрее Штыркова. На первых минутах Иван был достаточно активен и старался работать довольно разнообразно, но по большому счёту лишь тратил силы. Его размашистые комбинации с хай-киком в конце были слишком медленны и предсказуемы, отчего не могли доставить серьёзных проблем. При этом сам Магомед был расчётлив, прагматичен и очень резок, благодаря чему регулярно заставал визави врасплох. Одним из самых запоминающихся эпизодов первых минут стал его точный левый боковой, изрядно пошатнувший противника.

Один из главных вопросов состоял в том, кто из бойцов первым попробует перевести соперника на канвас, и добьётся ли успеха. Первым протестировать борцовские навыки решил Исмаилов, но столкнулся с серьёзным сопротивлением. Три первые попытки тейкдауна не увенчались успехом, правда, в ходе одной из них он чуть было не отправил Штыркова в нокаут мощнейшим ударом коленом. В итоге Иван сам помог Магомеду оказаться сверху, неудачно исполнив иманари-ролл (перекат с выходом на рычаг колена), но времени поработать в партере не осталось.

Уже в конце первого раунда стало заметно, что Штырков заметно подустал и замедлился. Позднее это сказывалось всё сильнее. Но на второй раунд Иван вышел свежим и с ходу предложил Магомеду вступить в опасный размен. Правда, на этот раз всё завершилось клинчем и красивым амплитудным броском в исполнении Исмаилова. Однако закрепиться в доминирующей позиции не удалось. Сказалось разница в мощи, в будущем ещё не раз выручившая Уральского Халка.

Середина второй пятиминутки получилась довольно равной, но оба спортсмена стали атаковать значительно реже. Как и в знаменитой дуэли с Владимиром Минеевым, к концу второго отрезка Исмаилов потерял в подвижности и скорости, вследствие чего даже пропустил несколько опасных ударов, в том числе встречный левый хук. Но Штырков устал ещё сильнее и совсем скоро вновь побывал на полу. Удар ногой по корпусу стал слишком предсказуемым и позволил Магомеду оказаться в доминирующей позиции сбоку (сайд-контрол). Правда, извлечь солидных дивидендов он вновь не смог.

В третьем раунде разница в функциональной готовности стала видна невооружённым глазом. Да, Штырков иногда бил довольно неплохо, а особо опасными выглядели его хуки, но на один его удар приходились 4—5 попаданий от Исмаилова. Последние две с половиной минуты и вовсе прошли полностью под диктовку Магомеда. В свой актив он записал целую серию жёстких ударов правой, во многом ставших причиной гематом под глазами Ивана, а также трижды переводил того в партер. В некоторые моменты казалось, что Лысый хищник может прибавить и отпраздновать досрочную победу, но по какой-то причине он решил не делать этого.

По итогам поединка у судей не осталось сомнений относительно победителя. Штырков отчаянно сражался и смог продержаться все 15 минут в клетке с Исмаиловым, но не смог составить ему достойной конкуренции. Все пять судей отдали предпочтение Магомеду и позволили ему продлить свою беспроигрышную серию до 2444 дней. В последний раз он проигрывал Ксавье Фупа-Покаму 5 апреля 2014 года.

Помимо главного боя вечера, турнир ACA 115 запомнился как рядом эффектных нокаутов, так и неожиданных результатов. Так, Биберт Туменов выиграл десятую схватку в карьере и четвёртую — подряд. Брату экс-бойца UFC Альберта Туменова хватило менее трёх минут, чтобы взять верх над Алексеем Полпудниковым. Серией мощнейших ударов полулегковес загнал оппонента к сетке и принялся активно наносить удары, заставив рефери остановить поединок.

В отличие от Туменова, Руслан Магомедов не смог порадовать своих персональных поклонников. Экс-боец UFC считался одним из сильнейших представителей тяжёлого веса и рассматривался в качестве будущего претендента на титул, но не смог справиться с украинцем Дмитрием Побережцем. В третьем раунде украинец попал мощнейшим левым боковым и отправил визави на пол, после чего добил. В схожем стиле победил и известный полутяжёловес Евгений Егембердиев, взявший верх над британцем Люком Барнаттом.

В рамках основного карда особое внимание к себе привлёк Андрей Гончаров. Полулегковес выиграл пятый поединок подряд, уже в начале второго раунда подтвердив своё превосходство над Адланом Батаевым. Боец был заметно сильнее визави в боксе, а судьбоносным оказался тяжёлый левый хук в челюсть. Юсуфу Раисову же удалось взять верх над Егором Голубцовым и закрыть поражение от Артёма Резникова. Магомедрасулу Гасанову также потребовалось провести в клетке все 15 минут. Битва с Артёмом Фроловым получилась достаточно конкурентной, но судьи встали на сторону спортсмена из Дагестана.