Исмаилов заявил, что его не смущает статус фаворита в бою со Штырковым

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от поединка с соотечественником Иваном Штырковым, который состоится 13 декабря на турнире Absolute Championship Akhmat ACA 115.

«Меня не смущает, что все считают, что моя ударка и борьба сильнее, нежели у Штыркова. Главное — это мой настрой. Уже морально себя подготовили к тому, что все так считают. Поможет ли весогонка Штыркову или навредит? Можно гонять меньше, но тяжелее. Смотря, как он гонял. Если он согнал хорошо, то ему будет легче, он будет дышать. Но надо смотреть, какой темп будет в бою. Какой темп мы друг другу навяжем», — цитирует Исмаилова «Чемпионат».

Поединок российских бойцов пройдёт в Москве, на «ВТБ-Арене».

Ранее Вартанян заявил, что Исмаилов сильнее Штыркова.