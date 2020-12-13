Шутки на дуэли взглядов, споры вокруг Ромеро и подставная драка: что окружает бой Исмаилов — Штырков

Магомед Исмаилов и Иван Штырков успешно прошли процедуру взвешивания и провели заключительную дуэль взглядов перед турниром ACA 115. Исмаилов оказался на 400 граммов легче оппонента, хотя в шутку заверил, что находится в лучшей форме. Тем временем в СМИ появился ролик, который многие приняли за правду. В нём Исмаилов якобы нападает на водителя, не уступившего ему дорогу. Спортсмен опроверг информацию о потасовке, рассказав RT, что речь идёт о проморолике к сериалу с его участием.

Церемония взвешивания и прогнозы экспертов

До одного из самых ожидаемых боёв нынешнего года в российском ММА остались считанные часы. Магомед Исмаилов сойдётся с Иваном Штырковым в рамках турнира ACA 115, который пройдёт в Москве.

Перед поединком состоялась церемония взвешивания. Штырков оказался на 400 г тяжелее соперника — 93,3 кг и 92,9 кг соответственно. За взвешиванием последовала традиционная дуэль взглядов, которая обошлась без происшествий. Оппоненты вышли на помост в явно приподнятом настроении, поприветствовали друг друга, а затем и вовсе обменялись шутками.

«Я как стратег не снял футболку. Не хотел, чтобы у Вани комплексы развились всякие», — написал Исмаилов после церемонии.

Пока бойцы завершали подготовку к одному из важнейших боёв в карьере, специалисты делали прогнозы относительно его исхода. В отличие от предыдущей встречи Исмаилова с Александром Емельяненко, на этот раз практически ни у кого не было сомнений в том, что именно Магомед возьмёт верх.

Так, экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко предположил, что главным козырем Исмаилова станет его скорость. По его мнению, Иван не учёл именно этот фактор в одном из своих предыдущих боёв, в котором потерпел поражение от швейцарца Ясуби Эномото.

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«Когда Ваня дрался в тяжёлом весе, он был маленьким и резким. Тяжи из-за медлительности не могли по нему попасть. А в полутяжёлом и среднем весе бойцы бьют так же, как тяжи, но и обладают скоростью, выносливостью. Преимущество Штыркова вижу в том, что бой будет проходить в категории 93 кг, а не 84 кг, что привычно Магомеду», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

С мнением коллеги остался солидарен и Вячеслав Василевский. Он отдал должное обоим соперникам, при этом подчеркнув, что тяжелее поединок дастся Штыркову, так как ему придётся столкнуться с непривычным стилем соперника.

«Мага готов очень хорошо. Я считаю, что он фаворит в этом бою, он победит. Он быстрее, он лучше в стойке и в борьбе. Ваня — сильный боец, но, на мой взгляд, он хорошо дерётся с тяжеловесами, такими как Тиаго Силва. Штырков мощный, у него есть сильная банка. Но поединок с Эномото показал, что, когда темп большой и скорости высокие, у него могут быть проблемы», — уверен Василевский.

По мнению экспертов, на этом козыри Исмаилова не заканчиваются. Он лучше готов и обладает большим опытом, считает бывший обладатель чемпионского пояса Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков.

«Я думаю, что Исмаилов — фаворит в этом поединке. Он более универсальный и обученный. Он на порядок быстрее, его самая сильная сторона в этом поединке — это скорость. В борьбе они плюс-минус конкурентные, но скорость будет играть большую роль. Я отдаю Исмаилову определённое преимущество», — приводит слова Минакова Sport24.

Стоит отметить, что предстоящий поединок продлится не пять, а три раунда. Боец UFC Рамазан Эмеев предположил, что для обоих соперников не составит сложности продержаться все 15 минут, хотя победа единогласным решением судей всё равно останется за уроженцем Нижнего Тагила.

«На мой взгляд, у Магомеда боевой арсенал мощнее, он лучше во всех аспектах: и в борьбе, и в ударах. Так что я думаю, что он одержит победу в этом поединке. Скорее всего, бой продлится все три раунда, так как Штырков тоже очень крепкий парень, он ответственно готовился к бою, решил свой вопрос с функционалкой в лучшую сторону после Эномото», — сказал Эмеев.

По словам бывшего временного чемпиона ACB в лёгком весе Эдуарда Вартаняна, Исмаилов устаёт гораздо медленее Штыркова, что станет ключёвым фактором в ходе противостояния. При этом он выразил мнение, что Магомед проведёт схватку в доминирующей манере.

«Думаю, Исмаилов выиграет этот бой за счёт выносливости, скорости. Также Мага меньше «закисляется». Бой будет похож на поединок против Емельяненко. Исмаилов сильнее и в ударке, и в борьбе», — добавил Вартанян.

Будущий соперник и подставная потасовка

Исмаилов является одним из самых популярных бойцов ММА в России, хотя внимание к себе он привлекает за счёт не только спортивных результатов, но и громких высказываний, активности в медиапространстве. Так, за несколько дней до боя он «не поделил» Йоэля Ромеро со Шлеменко. Дело в том, что кубинец был уволен из UFC, а уроженец Омска неоднократно выражал заинтересованность в этой встрече.

Оказалось, что и Магомед претендует на данное противостояние. Он заявил, что пока его мысли сосредоточены на Штыркове, но поединок с Ромеро является для него боем мечты.

«Прекрати доставать моего парня, Саша!», — написал Исмаилов под постом Шлеменко с предположением, что именно он должен сойтись с кубинцем.

Ответ Александра не заставил себя ожидать. По его мнению, Исмаилов слишком рано задумался о будущем сопернике, а также не обладает достаточной популярностью, чтобы выйти в октагон против оппонента мирового уровня.

«Важно то, что захочет организация, которая привезёт сюда Ромеро. Если они захотят заявить об этом бое на весь мир, логично его сделать со мной. Из всех трёх человек мировой медийный уровень всё-таки у меня. Если промоушен хочет сделать локальный турнир дома, то пожалуйста. Вторая цель абсолютно другая, и стоит ли за неё платить такие деньги», — отметил Шлеменко.

Кроме того, в преддверии ACA 115 в интернете появилось видео, на котором якобы запечатлена потасовка на парковке с участием Исмаилова и другого водителя. СМИ детально описывали драку, в которой боец первым напал на незнакомца, и даже называли её точное место — Олимпийский проспект в Москве.

Вскоре выяснилось, что вирусная запись — промо-ролик к сериалу «Реальные пацаны», в котором Магомед исполнил одну из ролей. Эту информацию RT подтвердил сам спортсмен.