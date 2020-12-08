Глава АСА назвал зрительскую квоту на шоу с участием Исмаилова и Штыркова
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Как сообщил президент промоушена Алексей Яценко, возможность посетить бои получат до 2,5 тыс. человек.
В главном событии АСА 115 13 декабря сойдутся Магомед Исмаилов и Иван Штырков.
«Нами будут соблюдены все рекомендации по безопасности при проведении мероприятия в столице, мы очень строго будем контролировать масочно-перчаточный режим, а также требования по социальному дистанцированию», — сказал Яценко.
В главном поединке АСА 116 18 декабря встретятся Марат Балаев и бразилец Фелипе Фроес.
Ранее сообщалось, что Забит Магомедшарипов отказался от поединка с корейским бойцом.