Глава АСА назвал зрительскую квоту на шоу с участием Исмаилова и Штыркова

Короткая ссылка
Стало известно максимальное количество зрителей, которые могут быть допущены на турниры АСА 115 и АСА 116 в Москве.
Глава АСА назвал зрительскую квоту на шоу с участием Исмаилова и Штыркова
  • © Пресс-служба АСА

Как сообщил президент промоушена Алексей Яценко, возможность посетить бои получат до 2,5 тыс. человек.

В главном событии АСА 115 13 декабря сойдутся Магомед Исмаилов и Иван Штырков.

«Нами будут соблюдены все рекомендации по безопасности при проведении мероприятия в столице, мы очень строго будем контролировать масочно-перчаточный режим, а также требования по социальному дистанцированию», — сказал Яценко.

В главном поединке АСА 116 18 декабря встретятся Марат Балаев и бразилец Фелипе Фроес.

Ранее сообщалось, что Забит Магомедшарипов отказался от поединка с корейским бойцом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить