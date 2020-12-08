Глава АСА назвал зрительскую квоту на шоу с участием Исмаилова и Штыркова

Стало известно максимальное количество зрителей, которые могут быть допущены на турниры АСА 115 и АСА 116 в Москве.

Как сообщил президент промоушена Алексей Яценко, возможность посетить бои получат до 2,5 тыс. человек.

В главном событии АСА 115 13 декабря сойдутся Магомед Исмаилов и Иван Штырков.

«Нами будут соблюдены все рекомендации по безопасности при проведении мероприятия в столице, мы очень строго будем контролировать масочно-перчаточный режим, а также требования по социальному дистанцированию», — сказал Яценко.

В главном поединке АСА 116 18 декабря встретятся Марат Балаев и бразилец Фелипе Фроес.

Ранее сообщалось, что Забит Магомедшарипов отказался от поединка с корейским бойцом.