Магомедшарипов отказался от поединка с корейским бойцом

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Мансур Учакаев, тренер российского полулегковеса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забита Магомедшарипова, сообщил, что они не приняли вызов от бойца Чон Чхан Сона, известного по прозвищу Корейский Зомби.
Магомедшарипов отказался от поединка с корейским бойцом
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Если бы бой с Зомби был претендентским, то мы бы его вообще без проблем приняли. Забиту они обещали много раз, что если Яир Родригес снимется, то они дадут ему бой за титул. Сейчас тоже такое обещание было. По идее, там никого не осталось — все, кроме Забита, проиграли или же недавно дрались за пояс. Брайан Ортега выиграл последний бой, но он уже недавно дрался за титул и проиграл», — сказал Учакаев Fighttime.

Бой Магомедшарипова и Родригеса сорвался из-за дисквалификации мексиканца на полгода из-за нарушения антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что корейский боец UFC Чон Чхан Сон бросил вызов Магомедшарипову.

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