Корейский боец UFC Чон Чхан Сон бросил вызов Магомедшарипову

Корейский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Чон Чхан Сон, известный по прозвищу Корейский Зомби, выступил с заявлением о готовности провести бой с россиянином Забитом Магомедшариповым.

«Я хочу следующим соперником Забита Магомедшарипова. Это поединок, который приблизит меня к титульному. Более того, я хочу ещё раз попытаться проявить себя против одного из самых горячих бойцов дивизиона и доказать, что я всё ещё способен соревноваться на высшем уровне. Конечно, я пойму, если он не захочет драться со мной. Это поединок, который поднимет фанатов на ноги. Забит и я — артисты и очень конкурентоспособны, потому я думаю, что он хотел бы выйти в октагон со мной. Победа для нас обоих будет много значить для нашей карьеры, и это был бы потрясающий бой. Мяч находится на стороне поля Забита. Я хочу, чтобы этот бой состоялся в 2021 году», — приводит слова Чон Чхан Сона MMAJunkie.

Последний поединок Чон Чхан Сона состоялся на UFC Fight Night 180, который прошёл 17 октября. Кореец в том бою единогласным решением судей уступил американцу Брайану Ортеге.

Ранее Магомедшарипов сообщил об отмене своего боя.