Исмаилов опроверг слухи об участии в драке в Москве

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опроверг появившуюся в СМИ информацию, что он стал участником потасовки в Москве.
Исмаилов опроверг слухи об участии в драке в Москве
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

В своём комментарии RT Исмаилов ответил, что на опубликованной в сети видеозаписи запечатлён эпизод со съёмок сериала «Реальные пацаны».

Прежде в СМИ была опубликована запись, на которой была запечатлена якобы потасовка между двумя людьми, одним из которых является Исмаилов. Между сторонами вспыхивал конфликт, после чего Магомед прогонял оппонента, а затем наносил два удара по его автомобилю.

Примечательно, что на машине «потерпевшего» можно было разглядеть надпись «Реальные пацаны».

Ранее сообщалось, что изменилось время начала турнира ACA 115, на котором подерутся Исмаилов и Штырков.

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