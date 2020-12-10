Шлеменко считает, что больше Исмаилова заслуживает поединка с Ромеро

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко объяснил, почему Йоэлю Ромеро, недавно отчисленному из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), нужно сразиться с ним, а не с другим россиянином — Магомедом Исмаиловым.

«У нас сейчас везде как-то Исмаилов светится, это не совсем правильно. Тем более у него сейчас бой. Согласитесь, что говорить до боя — такое себе. Сейчас я могу говорить, и Минеев тот же может, а Мага чего? Если он сейчас проиграет, то о каком Ромеро может вообще идти речь? В его случае надо выиграть, но и выиграть можно по-разному. Мага преждевременно высказывает свой интерес. Важно то, чего захочет организация, которая привезёт сюда Ромеро. Если они захотят заявить об этом бое на весь мир, то логично его сделать со мной. Из нас троих мировой медийный уровень всё-таки у меня. Если же промоушен хочет сделать локальный турнир дома, то пожалуйста. Вторая цель абсолютно другая, стоит ли за неё платить такие деньги?» — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Сразу целый ряд российских бойцов выразили желание провести бой с Ромеро. Наиболее активный интерес проявляли Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов.

Ранее Шлеменко признался, что хотел бы подраться с Ромеро в России.