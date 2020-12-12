Противостояние стилей и испытание на стойкость: почему нельзя пропустить бой Исмаилова со Штырковым на ACA 115

13 декабря на турнире ACA 115 состоится поединок между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым. Бой обещает стать одним из самых крупных в российских смешанных единоборствах в 2020 году, а его результат будет иметь важнейшее значение для развития карьеры обоих бойцов. В случае победы Исмаилов укрепится в статусе самого звёздного бойца ММА в России, Штырков же может реабилитироваться за прошлогоднее поражение от Ясубея Эномото и неудачную попытку дебютировать в UFC.

Неоднозначный выбор

Можно сказать, что в российских смешанных единоборствах 2020 год прошёл под знаком Магомеда Исмаилова. На ACA 107 боец одержал самую крупную победу в карьере, взяв верх над Александром Емельяненко, и обрёл статус одной из главных звёзд отечественных MMA. После июльского боя он приумножал уровень своей популярности, оставаясь активным в медиапространстве и снимаясь в сериалах, но в конце года решил провести ещё один знаковый поединок. На этот раз ему в соперники был определён Иван Штырков, долгое время остававшийся на виду у очень солидной аудитории фанатов.

Выбор Штыркова в качестве оппонента Исмаилова вряд ли можно было назвать самым очевидным. После боя с Емельяненко были основания предполагать как организацию громкого реванша с Александром, так и попытку провести денежный поединок с одним из самых популярных российских средневесов — Александром Шлеменко. На это указывал и тот факт, что сам Магомед очень часто упоминал Шторма в своих интервью и неоднократно говорил о желании сразиться с ним.

Также крайне любопытным виделось проведение повторной схватки с Владимиром Минеевым. В сентябре тот одержал победу на совместном турнире Fight Nights Global и GFC, проведённом в память об Абдулманапе Нурмагомедове, после чего бросил вызов Исмаилову. Неизбежным реванш казался после того, как они устроили перепалку в эфире «Матч ТВ».

На бумаге битва Исмаилова с Минеевым могла претендовать на звание самой громкой в российском ММА на данный момент и обещала принести организаторам серьёзную прибыль. Однако в ACA не стали предпринимать попытки подписать Владимира на один турнир. Вместо этого лига приняла неожиданное решение и предложила выступить Штыркову.

Противостояние стилей

Да, с медийной точки зрения схватка между Исмаиловым и Штырковым уступает любой из вышеназванных. Несмотря на успешную карьеру в RCC и выступление в японском Rizin FF, последние два года получились не самыми удачными для Ивана. Сначала он предпринял неудачную попытку подписать контракт с UFC, завершившуюся его отстранением из-за допинга, а затем столкнулся с негативным отношением родных екатеринбургских болельщиков из-за нашумевшей истории со строительством храма. Спортсмен и другие представители академии единоборств РМК якобы были направлены охранять объект. Причём некоторые СМИ сообщали, что боец нападал на протестующих, но доказательств этому предоставлено не было.

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Однако если Штырков не может обеспечить вокруг схватки с Исмаиловым такой же уровень ажиотажа, как Емельяненко, то уж точно способен составить ему более серьёзную конкуренцию. Прежде всего это касается борьбы, в которой Александр никогда не считался искусным мастером. Иван же во многом построил свою карьеру на умелом сочетании стойки и партера. И это неудивительно, учитывая, что за последние семь лет он трижды становился бронзовым призёром чемпионата России по боевому самбо.

Поэтому можно смело утверждать, что стилистически Штырков представляет гораздо большую опасность для Исмаилова не только в сравнении с Емельяненко, но даже со Шлеменко и Минеевым. Все трое делают акцент на ударной технике и вряд ли будут угрожать переводом на землю, в то время как Иван может постараться затянуть Магомеда на канвас и проверить его навыки в грэпплинге. С учётом того, что одно из двух поражений Исмаилов потерпел после болевого приёма, это может быть довольно действенно.

В стойке небольшое преимущество, скорее всего, будет на стороне Исмаилова. Во-первых, битва с левшой всегда таит в себе определённый дискомфорт, а во-вторых, природный средневес наверняка будет иметь преимущество в скорости над полутяжеловесом. Магомед уже успел продемонстрировать, что дополнительные 10—13 кг не мешают ему оставаться таким же мобильным, как и в родном дивизионе, а при восьми он сможет работать в ещё более быстром темпе.

Козырь Штыркова

Тем не менее Штыркову всё же есть чем если не удивить Исмаилова, то как минимум предельно затруднить ему жизнь. Речь идёт о клинче, который так часто использует Уральский Халк. Если ему хватит мощи, чтобы подолгу удерживать Исмаилова у сетки в первых раундах, то к третьему Магомед может заметно подустать и потерять в скорости.

В целом любые удачные попытки Штыркова затянуть Исмаилова в борьбу и заставить того работать на спине будут приближать его к успеху. Таким образом он не только обезопасит себя от стремительных выпадов Магомеда в стойке, но и станет понемногу истощать его. Иван наверняка будет иметь преимущество в весе и увереннее чувствовать себя в тесном контакте с соперником. Лысому хищнику же придётся прилагать дополнительные усилия, чтобы разрывать клинч и снова выходить на дистанцию.

В контексте выносливости стоит обратить особое внимание на формат боя. Несмотря на статус главного поединка вечера, он не будет пятираундовым, а продлится всего 15 минут. На бумаге это может сделать дуэль более динамичной, но на деле снижает вероятность досрочного завершения. В ходе пресс-конференции оба оппонента предположили, что пройдут всю дистанцию. И подобное развитие событий кажется вполне возможным.

Сложно однозначно предположить, кому бы пошло на пользу проведение схватки в формате пяти раундов. С одной стороны, Исмаилов уже испытывал серьёзные сложности, когда ему приходилось биться на протяжении 25 минут. В ходе боя с Минеевым он серьёзно подустал уже к концу второго отрезка, а вторую половину битвы и вовсе провёл неважно. У Штыркова же нет опыта подобных затяжных противостояний.

Последствия

Независимо от того, как именно сложится поединок между Исмаиловым и Штырковым, его исход окажет важнейшее влияние на карьеру как одного, так и второго. Для Исмаилова это возможность подтвердить статус главной звезды ММА на территории России и получить, возможно, последний крупный контракт в карьере. Не секрет, что его нынешнее соглашение с ACA истекает по окончании данного турнира, а переговоры о новом — напрямую зависят от результата дуэли с Иваном.

Если Исмаилов победит, то он сможет не только подписать новый контракт на более привлекательных условиях, но также попробовать свои силы в других промоушенах. Например, вернуться в Fight Night Global ради громкого реванша с Минеевым, который ACA не горит желанием организовывать. Не стоит исключать возможность проведения ответной схватки с Емельяненко, супербоя со Шлеменко или ответного поединка с Анатолием Токовым. Правда, последний кажется наименее вероятным, ведь представитель Fedor Team выступает в Bellator и входит в число главных претендентов на титул.

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Поражение же мгновенно опускает Исмаилова из «космоса» на землю и лишает его возможности выдвигать свои условия как в плане контрактов, так и в плане предпочитаемых оппонентов. Магомед сам отлично понимает это, поэтому в преддверии шоу испытывает огромное давление. Об этом он сам говорил как в интервью RT, так и на заключительной пресс-конференции перед ACA 115, в ходе которой призывал фанатов не считать его фаворитом.

Что касается Штыркова, то этот бой продемонстрирует, был ли обоснован весь хайп, окружавший его персону на протяжении последних четырёх лет. После победы над Антонио Силвой в ноябре 2016-го многие называли его восходящей российской звездой ММА и новым Фёдором Емельяненко, но с тех пор он не смог оправдать столь высокие ожидания. Краткосрочный период выступлений в Rizin не спровоцировал рост популярности, а ситуация с UFC и поражение от Ясубея Эномото заставили многих разочароваться в Уральском Халке.

Для Штыркова победа над Исмаиловым станет самой крупной в его карьере и докажет, что он способен добиваться серьёзных успехов и за пределами родного RCC. Вряд ли он с ходу обретёт такую же популярность, как соперник, но уж точно вернёт себе утерянное положение и войдёт в число главных звёзд ММА в России. После этого можно будет задуматься о подписании более продолжительного контракта с ACA и похода за титулом в полутяжёлом весе. Для укрепления звёздного статуса Ивану не помешает выиграть первый пояс в карьере. А если дивизион до 92 кг покажется не самым привлекательным в плане имён, он всегда может подняться в самую престижную категорию. Там есть перспективы встретиться с экс-бойцами UFC Данелем Омеляньчуком и Русланом Магомедовым, а также действующим чемпионом Тони Джонсоном.