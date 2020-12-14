Шлеменко вызвал на поединок Исмаилова после его победы над Штырковым

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко вызвал на поединок Магомеда Исмаилова после его победы над Иваном Штырковым на турнире ACA 115.

«С кем ещё Магомеду драться в России? Может быть, реванш с Минеевым, но захочет ли Исмаилов? Я думаю, ему было бы интереснее подраться со мной. Здесь я беру и медийную составляющую, и другие моменты», — цитирует Шлеменко ТАСС.

13 декабря Исмаилов победил Штыркова единогласным решением судей. Для него эта победа стала 18-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей. Штырков потерпел второе поражение в карьере при 17 выигранных боях и одной ничьей.

Ранее Виталий Минаков похвалил Штыркова за бой с Исмаиловым, несмотря на поражение.