Минаков похвалил Штыркова за бой с Исмаиловым, несмотря на поражение

Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков прокомментировал победу Магомеда Исмаилова над Иваном Штырковым на турнире ACA 115.

«Я больше смотрел не на Магу, а на Ивана. Он вырос на две головы. Я не ожидал настолько конкурентного поединка. Мне казалось, что Ваня достаточно тяжёлый, но это вопрос подготовки. По Штыркову было видно, что он сильно вырос в динамике. Раньше я говорил, что Исмаилов скоростнее, но вчера я этого не увидел», — цитирует Минакова «Чемпионат».

13 декабря Исмаилов победил Штыркова единогласным решением судей. Для него эта победа стала 18-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей. Штырков потерпел второе поражение в карьере при 17 выигранных боях и одной ничьей.

Ранее сообщалось, что Владимир Минеев бросил вызов Исмаилову после его победы над Штырковым.