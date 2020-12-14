Минаков похвалил Штыркова за бой с Исмаиловым, несмотря на поражение

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Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков прокомментировал победу Магомеда Исмаилова над Иваном Штырковым на турнире ACA 115.
Минаков похвалил Штыркова за бой с Исмаиловым, несмотря на поражение
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Я больше смотрел не на Магу, а на Ивана. Он вырос на две головы. Я не ожидал настолько конкурентного поединка. Мне казалось, что Ваня достаточно тяжёлый, но это вопрос подготовки. По Штыркову было видно, что он сильно вырос в динамике. Раньше я говорил, что Исмаилов скоростнее, но вчера я этого не увидел», — цитирует Минакова «Чемпионат».

13 декабря Исмаилов победил Штыркова единогласным решением судей. Для него эта победа стала 18-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей. Штырков потерпел второе поражение в карьере при 17 выигранных боях и одной ничьей.

Ранее сообщалось, что Владимир Минеев бросил вызов Исмаилову после его победы над Штырковым.

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