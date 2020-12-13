Исмаилов высказался о возможном реванше с Александром Емельяненко

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов не исключил возможного реванша со знаменитым российским тяжеловесом Александром Емельяненко.
Исмаилов высказался о возможном реванше с Александром Емельяненко
  • РИА Новости

«Александру нужно поговорить со мной. Я созванивался, он звал к себе. Исходя из того, как мы пообщаемся, мы сможем поговорить. Второго боя со Штырковым у нас не будет. Только если что-то взбредёт в мою большую голову. Но реванша не будет», — сказал Исмаилов на пресс-конференции после боя с Иваном Штырковым, в котором он одержал победу единогласным решением судей.

Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107, который проходил в июле 2020 года в Сочи.

Ранее Исмаилов объяснил, почему хочет подраться с Ромеро.

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