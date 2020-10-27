Исмаилов ответил Минееву, обвинившему его в использовании допинга

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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов ответил на высказывания другого представителя ММА Владимира Минеева, критиковавшего его за применение допинга.
Исмаилов ответил Минееву, обвинившему его в использовании допинга
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«Минеев — самый венозный в этом спорте. Ему как раз нужно было молчать, ничего не говорить, чтоб вопрос его не коснулся. У меня бывают высыпания на спине, и он, исходя из этих высыпаний, делает выводы, что я на серьёзной какой-то химии. А у Минеева хороший курс стероидный, я думаю. Это видно», — заявил Исмаилов в интервью Василию Конову для его первого видео на запущенном в YouTube канале KonOff.

Он отметил, что готов вместе с Минеевым пройти тестирование на допинг.

«Я готов, я на старте прямо. Вот как мне скажут, что Минеев готов, пойдём вместе с ним и сдадим анализы. Не вопрос», — добавил боец.

В сентябре Минеев заявил, что Исмаилов принимает запрещённые препараты.

Ранее Минеев рассказал, за какую сумму готов провести реванш с Исмаиловым.

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