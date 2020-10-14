Минеев рассказал, за какую сумму готов провести реванш с Исмаиловым

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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал, какую сумму ему хотелось бы получить за повторный поединок с Магомедом Исмаиловым.
Минеев рассказал, за какую сумму готов провести реванш с Исмаиловым
  • © instagram.com/maga_isma

«Чтобы состоялся реванш, мы должны договориться. Помимо денег, есть ещё ряд составляющих: у меня и у него есть YouTube-каналы, площадка также должна нас устраивать. Но самый большой вопрос, конечно, финансовый. В любом случае думаю, что реванш состоится. Гонорар за реванш? Я думаю, что обсуждения должны начинаться от 15 млнрублей и выше», — заявил Минеев в интервью YouTube-каналу «Руки выше». 

Первый бой Исмаилов — Минеев, который состоялся в октябре 2018 года, завершился вничью.

Ранее Исмаилов обратился к Штыркову перед боем на АСА 115.

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