Рекордная защита Головкина, нокаут на 107-й секунде от сына Цзю и 54-я победа Альвареса: главные бои декабря в боксе

Сауль Альварес одержал 54-ю победу в карьере, одолев Каллума Смита, и стал обладателем трёх титулов чемпиона мира во втором среднем весе. Геннадий Головкин нокаутировал Камила Шеремету и провёл рекордную, 21-ю защиту титула в среднем весе, а Энтони Джошуа досрочно взял верх над Кубратом Пулевым. При этом Тиму Цзю — сыну легендарного российского боксёра Константина Цзю — потребовалось всего 107 секунд, чтобы расправиться с Боуином Морганом и выиграть 17-й бой в карьере.

Триумф Джошуа

12 декабря защиту титулов чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO провёл Энтони Джошуа. Британец пропустил почти весь 2020 год из-за пандемии коронавирусной инфекции, а в предыдущий раз выходил в ринг более года назад. Тогда он взял реванш за обидное поражение у Энди Руиса и вернул себе утерянные трофеи.

Что касается его соперника — Кубрата Пулева, то он ещё в 2018 году получил статус обязательного претендента на пояс IBF и с того момента ждал своего часа. Тогда болгарин единогласным решением взял верх над Хьюи Фьюри, после чего дважды победил менее прославленных противников. Тем не менее составить достойную конкуренцию Джошуа ему не удалось. Кубрат продержался девять раундов, но за это время не успел создать Энтони серьёзных проблем.

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Джошуа работал в удобном для себя низком темпе, практически не форсируя ход дуэли. Он уверенно контролировал дистанцию, осыпал голову Пулева джебами и изредка переходил в полномасштабное наступление. Первый такой эпизод произошёл в третьем раунде, когда Энтони без оглядки рванул вперёд и дважды отправил Кубрата в нокдаун. При этом первый раз счёт был открыт после того, как болгарин несколько раз подряд повернулся к сопернику спиной, таким образом, провоцируя рефери вмешаться.

Ближе к середине схватки Пулев начал понимать, что у него мало шансов справиться с чемпионом, поэтому стал всё чаще прибегать к грязным приёмам. При каждом удобном случае болгарин лез клинчевать, а на выходе из захвата постоянно бил британца в затылок. Судья неоднократно грозил снять с Кубрата очки, но так ни разу этого и не сделал.

В подобном ключе поединок продолжался вплоть до девятого раунда, в ходе которого Пулев вновь оказался на полу. Болгарин застоялся в центре ринга и пропустил тяжелейший правый апперкот в челюсть. Ещё три аналогичных удара в связке с левым хуком вновь отправили Кубрата на настил, но он чудом сумел подняться. Правда, спустя пару секунд он оказался в глубоком нокауте после точного правого прямого Энтони. Джошуа одержал 24-ю победу в карьере и девятую — в схватке за титул чемпиона мира.

Судя по всему, в 2021 году фанатов бокса ждёт долгожданный объединительный бой между двумя британскими боксёрами — Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Об этом намекнул как сам обладатель пояса WBC, так и менеджер чемпиона в четырёх престижных версиях Эдди Хирн. Причём промоутер уверен, что проведению статусной дуэли не помешает даже Александр Усик, являющий обязательным претендентом на титул WBO. Хирн заявил, что его клиент готов отказаться от трофея, лишь бы сразиться с соотечественником. Правда, в таком случае триумфатор не станет первым за 21 год абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе.

17-я победа Цзю-младшего

Сыну прославленного российского боксёра Тиму Цзю 16 декабря потребовалось гораздо меньше времени, чтобы расправиться с Боуином Морганом и провести третью защиту титулов в первом среднем весе по версиям WBO Global и IBF Australasian. Схватка между спортсменами не продлилась и двух минут, в течение которых Тим дважды отправил соперника на канвас. Шоу проходило в Парраматте — пригороде Сиднея в штате Новый Южный Уэльс, а на трибунах стадиона «Банкуэст» присутствовало около 15 тыс. зрителей.

В самом начале поединок был довольно равным, но в определённый момент превосходство Тима стало явным. Он был быстрее, расчётливее и техничнее, и уже на 97-й секунде впервые свалил оппонента на настил. Морган чересчур прямолинейно пошёл вперёд и напоролся на встречный правый апперкот, за которым последовала целая комбинация мощных ударов. Самоотверженный Боуин сумел оправиться от нокдауна и изъявил желание продолжить битву, но уже спустя десять секунд пропустил разящий правый свинг. После него подняться он уже не сумел.

Цзю продлил свою беспроигрышную серию до 17 боёв и одержал одну из самых быстрых побед в карьере. А в разговоре с журналистом после боя он поблагодарил российских болельщиков за поддержку и обратился к своему отцу: «Папа, как тебе? Всё нормально?».

Стоит отметить, что мероприятие было интересно фанатам не только бокса, но и ММА. Так, в рамках турнира свой третий поединок в профессиональном боксе провёл экс-боец UFC, PRIDE и K-1 Марк Хант. Новозеландец уступил австралийцу Полу Галлену и пока так и не сумел добыть первую победу в новом для себя виде спорта — пока на его счету одна ничья и два поражения.

Завязка третьего боя между Головкиным и Альваресом

Геннадий Головкин продолжает возвращать былые позиции в среднем весе. После неоднозначной победы над Сергеем Деревянченко, казахстанец 18 декабря померился силами с Камилом Шереметой. В отличие от украинца, поляк вчистую проиграл чемпиону, что четырежды побывав в нокдауне по ходу схватки.

Шеремета оказывался на полу в первом, втором, четвёртом и седьмом раундах. Дважды причиной падения претендента послужил фирменный левый боковой на смещении в исполнении Головкина, а в последнем случае поляк оказался на канвасе после двух пропущенных джебов. В этот момент стало понятно, что продолжать противостояние нет смысла, о чём спустя несколько минут возвестил рефери. Бой был остановлен перед восьмым раундом, а казахстанец провёл рекордную 21-ю защиту пояса в среднем весе и обошёл бывшего обладателя достижения Бернарда Хопкинса.

Уже сутки спустя свой 54-й бой в карьере выиграл его бывший соперник — Сауль Альварес. В отличие от Головкина, ему пришлось провести в ринге все 12 раундов, однако Каллум Смит не стал для мексиканца серьёзным испытанием. Он более чем в два раза превзошёл британца по числу ударов (209:97), при этом продемонстрировав фантастический процент попаданий (43%). Для сравнения, у его противника этот показатель составил всего 18%.

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Безусловно, битва между Альваресом и Смитом не была такой же односторонней, как сражение Головкина с Шереметой. Превосходящий оппонента в антропометрии Каллум неплохо контролировал дистанцию и иногда радовал своих поклонников неплохими комбинациями. Что касается большого количества промахов, то это стоит считать скорее заслугой Канело, в очередной раз продемонстрировавшего защитные навыки высочайшего уровня. В итоге двое судей отдали Альваресу 11 раундов, а третий — девять. Мексиканец отобрал у соперника титулы чемпиона мира во втором среднем весе по версиям WBA (Super) и The Ring, а также завоевал вакантный пояс WBC.

Сразу по окончании схватки Альварес получил вызов от Билли Джо Сондерса, с которым должен был встретиться ещё в мае 2020 года. Однако сам изъявил желание «биться с лучшими» и сообщил о готовности провести третий бой с Головкиным. Ранее боксёры дважды встречались в ринге и оба раза их противостояние завершалось судейским скандалом.

Сторона Головкина также не имеет ничего против организации третьего поединка с Альваресом. Сам боксёр выражал намерение сразиться с победителем битвы между Канело и Смитом, а затем позицию своего клиента подтвердил менеджер казахстанца Эдди Хирн. Он заявил, что Геннадий хочет провести по-настоящему крупный бой и завершить трилогию с Саулем.