Альварес взял верх над Смитом и завоевал титулы WBC и WBA во втором среднем весе
- Reuters
- © Ed Mulholland/Handout Photo via USA TODAY Sports
Бой прошёл в Сан-Антонио и завершился единогласным решением судей в пользу Канело — 119:109, 119:109, 117:111.
Для Альвареса эта победа стала 57-й на профессиональном ринге при одном поражении и двух ничейных исходах. Смит потерпел первое поражение в карьере при 27 победах.
Ранее Геннадий Головкин заявил, что открыт к поединку с победителем боя Альварес — Смит.