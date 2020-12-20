Альварес взял верх над Смитом и завоевал титулы WBC и WBA во втором среднем весе

Мексиканский боксёр Сауль Альварес одержал победу над американцем Каллумом Смитом и завоевал титулы WBC и WBA во втором среднем весе.

Бой прошёл в Сан-Антонио и завершился единогласным решением судей в пользу Канело — 119:109, 119:109, 117:111.

Для Альвареса эта победа стала 57-й на профессиональном ринге при одном поражении и двух ничейных исходах. Смит потерпел первое поражение в карьере при 27 победах.

Ранее Геннадий Головкин заявил, что открыт к поединку с победителем боя Альварес — Смит.