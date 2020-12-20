Альварес взял верх над Смитом и завоевал титулы WBC и WBA во втором среднем весе

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Мексиканский боксёр Сауль Альварес одержал победу над американцем Каллумом Смитом и завоевал титулы WBC и WBA во втором среднем весе.
Альварес взял верх над Смитом и завоевал титулы WBC и WBA во втором среднем весе
  • Reuters
  • © Ed Mulholland/Handout Photo via USA TODAY Sports

Бой прошёл в Сан-Антонио и завершился единогласным решением судей в пользу Канело — 119:109, 119:109, 117:111. 

Для Альвареса эта победа стала 57-й на профессиональном ринге при одном поражении и двух ничейных исходах. Смит потерпел первое поражение в карьере при 27 победах.

Ранее Геннадий Головкин заявил, что открыт к поединку с победителем боя Альварес — Смит.

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