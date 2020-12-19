Головкин заявил, что открыт к поединку с победителем боя Альварес — Смит

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Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин рассказал о дальнейших карьерных планах после победы над поляком Камилом Шереметой.
Головкин заявил, что открыт к поединку с победителем боя Альварес — Смит
  • © AFP

«Я сегодня повеселился. Очень доволен. Отличная атмосфера и люди, получилось классное шоу. Я рад, что вернулся. После боя с Альваресом говорил всем, что вернусь. Я по-прежнему умён. Только что я продемонстрировал это. Не удивлён тем, как победил, — я упорно трудился в тренировочном лагере. Чувствую себя отлично, горжусь своей командой. Что касается следующего поединка, то я открыт к любому сопернику. Надеюсь, завтрашний бой Альвареса и Смита будет большим событием. Лучший дерётся с лучшим. Кто победит? Болельщики», — сказал Головкин после боя.

Бой мексиканца Сауля Альвареса и британца Каллума Смита состоится в ночь с 19 на 20 декабря по московскому времени. На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC и The Ring во втором среднем весе.

Ранее сообщалось, что Головкин победил Шеремету и защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO.

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