Головкин победил Шеремету и защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO

Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO) Геннадий Головкин техническим нокаутом победил поляка Камила Шеремету.

По ходу боя казахстанский боксёр четырежды отправлял Шеремету в нокдаун. В итоге угол поляка отказался выпускать его на восьмой раунд.

Головкин одержал 41-ю победу в 43 поединках и установил рекорд, так как провёл 21-ю защиту титула в дивизионе. Это на одну больше, чем у легендарного американца Бернарда Хопкинса. Шеремета впервые проиграл бой, на его счету 22 поединка.

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