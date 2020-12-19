Головкин победил Шеремету и защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO
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По ходу боя казахстанский боксёр четырежды отправлял Шеремету в нокдаун. В итоге угол поляка отказался выпускать его на восьмой раунд.
Головкин одержал 41-ю победу в 43 поединках и установил рекорд, так как провёл 21-ю защиту титула в дивизионе. Это на одну больше, чем у легендарного американца Бернарда Хопкинса. Шеремета впервые проиграл бой, на его счету 22 поединка.
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