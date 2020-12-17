Федерация бокса России назвала дату боя Бетербиева с Дайнесом

Бой чемпиона мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева с немецким боксёром Адамом Дайнесом состоится 30 января в Москве.

Об этом сегодня сообщил официальный сайт Федерации бокса России. Поединок пройдёт на «ВТБ Арене».

Бой между Бетербиевым и Дайнесом несколько раз переносился: запланированная на 23 октября встреча не состоялась из-за травмы россиянина. Затем боксёры могли встретиться 11 декабря, но возникли проблемы с телевизионными правами.

Для 35-летнего Бетербиева этот бой станет первым в профессиональном боксе на территории России.

Ранее сообщалось, что Ковалёв и Бетербиев проведут свои следующие бои в Москве в один день.