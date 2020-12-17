Федерация бокса России назвала дату боя Бетербиева с Дайнесом
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- AFP
Об этом сегодня сообщил официальный сайт Федерации бокса России. Поединок пройдёт на «ВТБ Арене».
Бой между Бетербиевым и Дайнесом несколько раз переносился: запланированная на 23 октября встреча не состоялась из-за травмы россиянина. Затем боксёры могли встретиться 11 декабря, но возникли проблемы с телевизионными правами.
Для 35-летнего Бетербиева этот бой станет первым в профессиональном боксе на территории России.
Ранее сообщалось, что Ковалёв и Бетербиев проведут свои следующие бои в Москве в один день.