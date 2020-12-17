СМИ: Ковалёв и Бетербиев проведут свои следующие бои в Москве в один день
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Об этом сообщает BoxingScene. По информации источника, боксёры проведут бой на разных аренах: Ковалёв выступит в «Лужниках», а Бетербиев — на «ВТБ Арене».
Соперником Ковалёва будет непобеждённый представитель Узбекистана Бектемир Меликузиев, на счету которого шесть побед в шести боях. С Бетербиевым сразится немец Адам Дайнес, у которого 19 побед, одно поражение и одна ничья.
Ранее Арум заявил о намерении организовать объединительный бой для Бетербиева.