СМИ: Ковалёв и Бетербиев проведут свои следующие бои в Москве в один день

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO Сергей Ковалёв и действующий обладатель титулов WBC и IBF в данном дивизионе Артур Бетербиев проведут свои поединки в Москве 30 января.

Об этом сообщает BoxingScene. По информации источника, боксёры проведут бой на разных аренах: Ковалёв выступит в «Лужниках», а Бетербиев — на «ВТБ Арене».

Соперником Ковалёва будет непобеждённый представитель Узбекистана Бектемир Меликузиев, на счету которого шесть побед в шести боях. С Бетербиевым сразится немец Адам Дайнес, у которого 19 побед, одно поражение и одна ничья.

Ранее Арум заявил о намерении организовать объединительный бой для Бетербиева.