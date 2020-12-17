СМИ: Ковалёв и Бетербиев проведут свои следующие бои в Москве в один день

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Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO Сергей Ковалёв и действующий обладатель титулов WBC и IBF в данном дивизионе Артур Бетербиев проведут свои поединки в Москве 30 января.
СМИ: Ковалёв и Бетербиев проведут свои следующие бои в Москве в один день
  • © Reuters

Об этом сообщает BoxingScene. По информации источника, боксёры проведут бой на разных аренах: Ковалёв выступит в «Лужниках», а Бетербиев — на «ВТБ Арене».

Соперником Ковалёва будет непобеждённый представитель Узбекистана Бектемир Меликузиев, на счету которого шесть побед в шести боях. С Бетербиевым сразится немец Адам Дайнес, у которого 19 побед, одно поражение и одна ничья. 

Ранее Арум заявил о намерении организовать объединительный бой для Бетербиева.

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