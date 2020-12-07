Арум заявил о намерении организовать объединительный бой для Бетербиева

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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил о желании организовать объединительный бой между чемпионом мира по версиям Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирного боксёрского совета (WBC) в полутяжелом дивизионе россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Джо Смитом, если тот сумеет победить в бою за титул по версии Всемирной боксёрской организации (WBO).
Арум заявил о намерении организовать объединительный бой для Бетербиева
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«Если Бетербиев победит в следующем бою, то мы сведём его с Джо Смитом. Конечно, для этого Джо должен завоевать титул по версии WBO. Это большой поединок, которая должен пройти на Madison Square Garden в Нью-Йорке», — цитирует Арума BoxingScene.

Бетербиев в следующем своем бою встретится с немцем Адамом Дейнесом, а Смит — с ещё одним россиянином Максимом Власовым, на кону их противостояния будет стоять вакантный чемпионский титул по версии WBO.

Ранее Бетербиев признался, что хотел бы провести бой по правилам UFC.

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