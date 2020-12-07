Арум заявил о намерении организовать объединительный бой для Бетербиева
- © arturbeterbiev
«Если Бетербиев победит в следующем бою, то мы сведём его с Джо Смитом. Конечно, для этого Джо должен завоевать титул по версии WBO. Это большой поединок, которая должен пройти на Madison Square Garden в Нью-Йорке», — цитирует Арума BoxingScene.
Бетербиев в следующем своем бою встретится с немцем Адамом Дейнесом, а Смит — с ещё одним россиянином Максимом Власовым, на кону их противостояния будет стоять вакантный чемпионский титул по версии WBO.
Ранее Бетербиев признался, что хотел бы провести бой по правилам UFC.