Бетербиев признался, что хотел бы провести бой по правилам UFC

Действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) россиянин Артур Бетербиев заявил, что хотел бы сразиться в октагоне с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Чисто из-за спортивного интереса я хотел бы сделать бой с чемпионом UFC. Конечно, это громкое заявление. Но именно по правилам UFC мне бы хотелось провести бой. Это же круто. По кулачным боям я вообще ничего не хотел бы. Мне и в боксе хорошо. По ММА тоже я сильно ничего не хотел бы. Я не хочу ничего говорить против ММА или кулачных боёв. Ребята зарабатывают на жизнь, выкладываются в зале и заслуживают уважения», — сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу Usachev TV.

Действующим чемпионом UFC в полутяжёлом весе является поляк Ян Блахович.

Ранее сообщалось, что бой Бетербиева с Дайнесом перенесён на 2021 год.