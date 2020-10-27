Бой Бетербиева с Дайнесом перенесён на 2021 год

Поединок чемпиона мира по версиям Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирного боксёрского совета (WBC) в полутяжёлом весе Артура Бетербиева с немцем Адамом Дaйнесом перенесён.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на представителя команды россиянина, бой состоится в конце января 2021 года.

Изначально бой должен был пройти в Москве 23 октября, но был перенесён на 11 декабря из-за травмы россиянина.

В послужном списке 35-летнего Бетербиева 15 побед и ни одного поражения. На счету 29-летнего Дайнеса 19 побед, одно поражение и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Липинец и Клейтон не выявили сильнейшего в бою за титул временного чемпиона IBF.