Бой Бетербиева с Дайнесом перенесён на 2021 год
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- AFP
Как сообщает ТАСС, со ссылкой на представителя команды россиянина, бой состоится в конце января 2021 года.
Изначально бой должен был пройти в Москве 23 октября, но был перенесён на 11 декабря из-за травмы россиянина.
В послужном списке 35-летнего Бетербиева 15 побед и ни одного поражения. На счету 29-летнего Дайнеса 19 побед, одно поражение и одна ничья.
Ранее сообщалось, что Липинец и Клейтон не выявили сильнейшего в бою за титул временного чемпиона IBF.