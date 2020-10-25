Липинец и Клейтон не выявили сильнейшего в бою за титул временного чемпиона IBF

Россиянин Сергей Липинец и канадец Кастио Клейтон свели к ничьей поединок за звание временного чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в полусреднем весе.

По итогам 12-ти раундов поединка исход свёлся к судейским запискам. Один судья увидел победу Клейтона 115:113, двое других присудили ничью — 114:114.

Липинец в своей карьере уже был чемпионом мира по версии IBF. С 2017 по 2018 год он удерживал титул в первом полусреднем весе, но впоследствии уступил его Майки Гарсии.

Ранее сообщалось, что Липинец и Клейтон показали одинаковый вес перед боем за титул IBF.