Липинец и Клейтон не выявили сильнейшего в бою за титул временного чемпиона IBF
- globallookpress.com
По итогам 12-ти раундов поединка исход свёлся к судейским запискам. Один судья увидел победу Клейтона 115:113, двое других присудили ничью — 114:114.
Липинец в своей карьере уже был чемпионом мира по версии IBF. С 2017 по 2018 год он удерживал титул в первом полусреднем весе, но впоследствии уступил его Майки Гарсии.
Ранее сообщалось, что Липинец и Клейтон показали одинаковый вес перед боем за титул IBF.